Luis Melgar, senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), insistió que su bancada mantiene firme su postura de defender a plurinominales en la reforma electoral

Esto luego de darse a conocer que el proyecto elaborado por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, a cargo de Pablo Gómez, contempla la posibilidad de eliminar los escaños plurinominales.

Partido Verde insiste en mantener plurinominales; sin pláticas hasta ahora con Morena por reforma electoral

En entrevista con Leonardo Curzio para Radio Fórmula, Luis Melgar insistió en que el Partido Verde mantendrá su postura de estar en contra de eliminar a los plurinominales con la nueva reforma electoral.

El legislador manifestó que mantener los escaños plurinominales es una forma de garantizar que los pequeños partidos tengan representación, pues de lo contrario corren el riesgo de desaparecer.

Luis Melgar criticó, además, que se prepare un proyecto de reforma electoral, toda vez que señaló no formaba parte de las promesas de campaña en 2024 cuando fungieron como aliados de Morena.

Luis Armando Melgar, senador del PVEM (Luis Armando Melgar Facebook)

En este sentido, el senador compartió en entrevista que hasta el momento no conocen el contenido de la reforma electoral, pues no han sostenido reunión alguna con Morena ni con el Ejecutivo federal.

Y es que pese a que el proyecto de reforma electoral ya fue enviado a la presidenta Sheinbaum para su análisis, por el cual se aseguró habría pláticas con el PT y el Partido Verde, Luis Melgar precisó que esto hasta el momento no ha ocurrido.