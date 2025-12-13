Luisa Alcalde, dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), celebró que su partido cumpliera la meta de afiliar a 10 millones de militantes en México.

“Con mucha emoción y alegría informamos que alcanzamos la meta de 10 millones de afiliados” Luisa Alcalde

Por este hecho, a través de sus redes sociales, Luisa Alcalde agradeció a las millones de personas que continúan depositando su confianza en Morena y aseguró que la Cuarta Transformación no les fallará.

“Súmate a Morena” logró reunir a 10 millones de militantes antes de acabar el 2025

Sobre los millones de ciudadanos que se afiliaron a Morena, su dirigente, Luisa Alcalde, celebró que la Cuarta Transformación llegara a la meta de 10 millones de afiliados.

Morena (Cortesía)

Asimismo, Luisa Alcalde señaló que la afiliación de 10 millones de militantes se logró antes de cumplir un año del arranque de la campaña de afiliación que se llevó a cabo a nivel nacional.

Meses atrás, la dirigente había señalado que la campaña de afiliación llamada “Súmate a Morena” se realizó de dos maneras; con la visita personal de un brigadista, o de manera digital.

En ambos casos, el propósito fue unir a la mayor cantidad de militantes, a quienes se les entregó una credencial que valida su afiliación a Morena, siempre que cumplieran con los siguientes requisitos:

Ser ciudadano mexicano

Contar con derechos político-electorales vigentes.

Identificación oficial (INE, principalmente)

No estar afiliado a otro partido político al mismo tiempo

Llenar el formato de afiliación

Proporcionar datos personales básicos (nombre, domicilio, clave de elector, contacto)