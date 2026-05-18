Citlalli Hernández, secretaria de la Comisión Nacional de Elecciones del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aclaró que Jorge ‘Travieso’ Arce no está afiliado a Morena.

“¿Quién dice que entró a Morena? No tengo conocimiento de que sea así, de hecho, no está a filiado” Citlalli Hernández. Morena

Así lo dijo ante la difusión de publicaciones en redes sociales del video de Diana Karina Barreras, diputada federal por el Partido del Trabajo (PT) en la que presume el apoyo del exboxeador.

Citlalli Hernández escribió en un mensaje en redes sociales diciendo que Jorge el ‘Travieso’ Arce no está afiliado a Morena.

Diana Karina Barreras anunció la adición de el ‘Travieso’ a la Cuarta Transformación

El mensaje surgió como respuesta al apoyo de el ‘Travieso’ Arce a Diana Karina Barreras, esposa de Sergio Gutiérrez Luna y diputada federal por Sonora, quien buscaría la gubernatura en las elecciones 2027.

“Vamos a dar el chingadazo” fue el mensaje de el ‘Travieso’ dos días antes en apoyo a su amiga Diana Karina Barreras, conocida como “dato protegido”.

De esta manera, Diana Karina Barreras dijo en el video de 20 segundos que ‘El Travieso’ ya estaba dentro de la Cuarta Transformación.

‘Travieso’ chapulinea del PAN al PT

En el video, el propio ‘Travieso’ Arce dijo que hubo un distanciamiento por cuestiones políticas pero que ahora la apoya porque es una “chingona”.

Anteriormente el ‘Travieso’ fue precandidato por el Partido Acción Nacional (PAN) para Sonora, pero ahora busca apoyar a la petista.