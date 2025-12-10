Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, habló sobre Claudia Sheinbaum y dijo que el pueblo de México no se equivocó al elegir pues “hoy tenemos a la mejor presidenta”.

En entrevista con López-Dóriga, Luisa Alcalde resaltó que el método de selección de las candidaturas de Morena funciona, pues es el propio pueblo quien elige a los contendientes.

Claudia Sheinbaum y Luisa María Alcalde (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com )

Luisa María Alcalde asegura que México tiene a la mejor presidenta con Claudia Sheinbaum

Con miras a las elecciones del 2027, Luisa María Alcalde mencionó la efectividad del método de selección de las candidaturas de Morena y tomó de ejemplo el caso de Claudia Sheinbaum.

Luisa María Alcalde señaló que Sheinbaum habría sido elegida con este mismo método y el pueblo “no se equivocó”, pues ahora tendría a la “mejor presidenta gracias a ese mecanismo”.

“El ejercicio de quien hoy es presidenta de México pone de manifiesto que este mecanismo funciona nosotros. Elegimos a nuestra candidata a través de una encuesta. Ahora más que nunca estoy convencida de que hoy tenemos a la mejor presidenta gracias a ese mecanismo” Luisa María Alcalde, dirigente de Morena

La dirigente de Morena comentó que sus candidatos tienen mayor fuerza debido a que es la misma ciudadanía quien los elige y tienen un mejor resultado que hacer designaciones directas.

Respecto a las elecciones del 2027, Luisa María Alcalde dijo que será un proceso muy importante y se vio optimista al decir que, si el voto se emitiera hoy, Morena ganaría 15 de las 17 gubernaturas.