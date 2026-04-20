La alianza entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México enfrenta tensiones tras la exigencia de cinco candidaturas a gubernaturas para las elecciones de 2027.

Legisladores morenistas consideran que esta postura responde a presiones internas del PVEM, lo que ha generado inconformidad dentro del bloque oficialista de cara a la definición electoral.

La disputa ocurre mientras ambas fuerzas buscan mantener la coalición, aunque difieren en los criterios para asignar candidaturas en los estados donde habrá renovación de gobiernos.

Morena y PVEM enfrentan tensión por reparto de candidaturas rumbo a elecciones 2027

El PVEM plantea mantener control en San Luis Potosí y competir por entidades como Nayarit, Quintana Roo, Nuevo León y Guerrero dentro de la coalición electoral.

Según versiones legislativas, Jorge Emilio González Martínez impulsa la estrategia, argumentando que el peso político del partido justifica la asignación de cinco candidaturas estatales.

Jorge Emilio González Martínez (Saúl López / Cuartoscuro)

El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, ha señalado que su partido cuenta con fuerza suficiente para contender de manera independiente si no hay acuerdos favorables.

Esta postura ha generado rechazo en Morena, donde algunos legisladores consideran que las candidaturas deben definirse con base en fuerza territorial y no mediante cuotas políticas.

El escenario refleja una negociación compleja que podría redefinir la relación entre ambos partidos rumbo a los comicios de 2027.

Senadores de Morena piden evitar presiones y mantener equilibrio en alianza política

Senadores de Morena han advertido que, aunque buscan mantener la alianza, no aceptarán presiones del PVEM en la definición de candidaturas estatales rumbo a 2027.

Higinio Martínez consideró que la coalición debe preservarse, pero sin ceder ante exigencias que compliquen la unidad interna y la estrategia electoral del movimiento.

Por su parte, Pavel Jarero expresó su intención de competir en Nayarit bajo Morena, en contraste con la aspiración del PVEM de impulsar a Jasmine Bugarín.

Saúl Monreal insistió en que no deben permitirse “chantajes” y que cada candidatura debe evaluarse con base en la presencia real de cada partido.

Las diferencias reflejan un proceso de negociación abierto, donde Morena busca mantener cohesión sin comprometer su posicionamiento político rumbo a las elecciones.