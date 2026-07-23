El IPN presentó una querella ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los posibles daños al equipo tras la toma de Canal Once, el cual permanece bloqueado por estudiantes desde el 21 de mayo de 2026.

Las autoridades universitarias solicitan investigar a los posibles responsables de los supuestos daños ocasionados a la infraestructura y bienes, tanto tangibles como intangibles, de la televisora.

FGR evaluará abrir una carpeta de investigación por presuntos daños al equipo de Canal Once

En la querella presentada el 22 de julio, el IPN y Canal Once denuncian que la toma de las instalaciones se realizó mediante el uso de la fuerza y se ha impedido el acceso del personal desde entonces.

Agregó que esta situación ha frenado el desarrollo de sus actividades operativas, el funcionamiento normal, e incluso ha obstaculizado las obras de mantenimiento básico de la infraestructura.

Canal Once, protesta de IPN (Emmanuel Rosas / Emmanuel Rosas)

Frente a este escenario, la Fiscalía deberá decidir si abre una carpeta de investigación y evaluar posibles daños a infraestructura, sistemas y archivo videográfico.

Canal Once había advertido acciones legales en caso de registrarse daños al acervo

Desde hace días, Canal Once había advertido que, con cada jornada en la que las instalaciones siguen ocupadas, aumenta el riesgo de daños a la infraestructura eléctrica, al acervo y a las telecomunicaciones de la emisora.

Indicó que su obligación es proteger los bienes, tanto tangibles como intangibles, y que serán las autoridades competentes quienes determinen las responsabilidades que correspondan en caso de daños.

A Canal Once se le ha conferido la obligación legal de salvaguardar los bienes tangibles e intangibles que constituyen el patrimonio de esta emisora. En consecuencia, corresponderá a las autoridades competentes determinar, en su caso, las responsabilidades que conforme a derecho resulten procedentes". Canal Once