La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirma la detención de Simón Levy en Portugal tras investigación y un par de órdenes de aprehensión en su contra.

A través de un comunicado la Fiscalía de la CDMX que la detención de Simón Levy fue resultado de una alerta migratoria activada debido a los viajes al extranjero del ex funcionario.

Mientras que se sabe que Simón Levy tenía activa una ficha roja de la Interpol para su captura.

Además recuerda que Simón Levy contaba con dos órdenes de aprehensión vigentes, derivadas de procesos penales distintos.

Nota en desarrollo, en breve más información...