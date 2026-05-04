Al grito de “¡Rocha, amigo, Sinaloa está contigo!” un grupo de integrantes de Morena expresó su apoyo al gobernador investigado por Estados Unidos y solicitado en detención para su extradición, durante el Congreso Nacional de Extraordinario.

En el marco de la elección de Ariadna Montiel y su posterior discurso en el que se pronunció contra la corrupción pero también sobre la que calificó como “amenaza a nuestra soberanía”, se dieron dichas porras.

La situación ha generado críticas en redes sociales contra los simpatizantes de Rubén Rocha Moya con comentarios como “están viendo y no ven”.

Critican a morenistas simpatizantes de Rubén Rocha Moya

Algunos internautas aseguraron que los que estaban a apoyando a Rubén Rocha Moya no eran sinaloenses y que los habitantes, sobre todo de Culiacán, siguen padeciendo la violencia en el estado.

Otros más dijeron que hay división al interior de Morena que solo fue un grupo el que estaba apoyando.

Algunos más dijeron que Donald Trump debería conocer la lista de quienes apoyaban a Rubén Rocha Moya, para dar a entender que les debería revisar su visa.

Simpatizantes de Rubén Rocha Moya dan su apoyo abierto

Al estilo del apoyo que simpatizantes de Marcelo Ebrard le dieron por el escándalo de su hijo, los simpatizantes de Rubén Rocha Moya han inundado Facebook con una foto tomada con él y un texto de apoyo.

En el caso de Marcelo Ebrard destacaban su experiencia, trayectoria y acciones como conseguir vacunas en la pandemia de Covid-19 para decir que los “ataques” en su contra no deberían estar por encima de su trabajo.

En el caso de Rubén Rocha Moya han expresado temas como la defensa de la soberanía y han dado su respaldo completo.

Ejemplo de ello es el caso de la usuaria Madhelym Rocha quien dijo “expreso mi respaldo firme y sin reservas hacia nuestro gobernador Dr. Rubén Rocha Moya”, por lo cual internautas le comentaron “lo que unos tienen que decir por segur ruñendo el hueso” y “tomaré screenshot a esta publicación para preguntarte... qué pasó amiguita”.