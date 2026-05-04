Toluca vs Pachuca chocaron en el partido de ida de los cuartos de final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El resultado fue un sorpresivo 0-1 a favor de los Tuzos.

Marcador final partido de ida: Toluca 0-1 Pachuca

Toluca vs Pachuca: Así fue el partido de ida de los cuartos de final

El partido Toluca vs Pachuca no tuvo muchas emociones y las pocas que tuvo fue en el primer tiempo, pues el gol de los Tuzos cayó al minuto 8.

El cuadro de Toluca hizo rotaciones para este partido, pues a media semana tiene el duelo de vuelta de las semifinales de la Concachampions 2026.

Goles y situaciones del partido Toluca vs Pachuca:

Minuto 8: Gol de Enner Valencia (Pachuca)

Toluca vs Pachuca: ¿Cuándo se enfrentan en el juego de vuelta de los cuartos de final?

Toluca y Pachuca se vuelven a enfrentar el próximo domingo 10 de mayo en el juego de vuelta de los cuartos de final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El partido se disputará en la cancha del Estadio Hidalgo en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México, y se podrá seguir a través de Fox One.