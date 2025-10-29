La detención de Simón Levy en Portugal habría sido por unas horas, aseguraron fuentes de Interpol a la periodista Sanjuana Martínez.

“Me informan de Interpol que Simón Levy fue detenido en Portugal el 28 de octubre de 2025 y compareció ante el Tribunal de Apelación de Lisboa el 29 de octubre de 2025, donde declaró no consentir la extradición y no renunciar al principio de especialidad” Sanjuana Martínez, periodista de La Jornada

Sanjuana Martínez y Simón Levy se contradicen: él en Washington, ella en Lisboa

A través de su cuenta en X (antes Twitter) Sanjuana Martínez sostiene que el exfuncionario federal se encuentra en Portugal y no en Estados Unidos como Simón Levy afirmó en entrevista de radio y video en Instagram el 29 de octubre de 2025.

Sin embargo, Sanjuana Martínez y Simón Levy coinciden en que este se encuentra en libertad.

“Tras la vista en el Tribunal de Apelación de Lisboa, fue puesto en libertad” Sanjuana Martínez, periodista de La Jornada

Sanjuana Martínez asegura que tras la detención, y posterior liberación, a Simón Levy le fue puesta una medida cautelar y deberá permanecer en Lisboa, capital de Portugal y de la que “no puede salir”.

Otro dato no conocido de Simón Levy aportado por Sanjuana Martínez es que el exfuncionario federal ostenta la ciudadanía portuguesa.

“existen dudas sobre su ciudadanía portuguesa” Sanjuana Martínez, periodista de La Jornada

La mañana del 29 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo “parece que sí” sobre la detención de Simón Levy en Portugal, mientras que el ex funcionario federal afirmó estar en Washington, Estados Unidos.

México emite órdenes de búsqueda contra Simón Levy por presuntos delitos

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX y la FGR buscan a Simón Levy Dabbah por presuntos daños a la propiedad, responsabilidad de directores de obra y posibles delitos contra el medio ambiente.

Simón Levy, exfuncionario de Turismo en el gobierno de AMLO, habría incumplido convenios relacionados con un inmueble en Polanco, CDMX, y omitido audiencias judiciales, lo que derivó en órdenes de aprehensión y una ficha roja de Interpol.

Autoridades mexicanas buscan su extradición para responder ante la justicia y aclarar las acusaciones que lo vinculan a irregularidades en obras y proyectos urbanos.