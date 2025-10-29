Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, se pronuncia sobre detención de Simón Levy en Portugal y la confirma con un “parece que sí”.

Desde Palacio Nacional en la conferencia mañanera del pueblo del miércoles 29 de octubre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum confirmó la detención de Simón Levy y aseguró que se dio por “una denuncia que puso un particular en contra de él”.

Cabe recordar que Simón Levy tenía activa una ficha roja de con una nueva orden de aprehensión en su contra.

🚨Sheinbaum confirma la detención de Simón Levy



"Parece que sí", dijo la presidenta @Claudiashein por la detención del empresario @SimonLevyMx en Portugal; señaló que es por una denuncia que puso un particular contra él en la Ciudad de México. pic.twitter.com/gnA9np6P2B — Político MX (@politicomx) October 29, 2025

Nota en desarrollo, en breve más información...