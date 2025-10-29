Simón Levy realizó una transmisión en vivo en Instagram, donde confirmó que “esta perfectamente bien” y aprovechó para mandar un saludo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Que sepan que estoy bien, que estoy libre...Aquí estoy presidenta, saludándola con mucho cariño”. Simón Levy

Así, como también, Simón Levy recalcó que las declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre su supuesta detención en Portugal eran falsas, pues sigue libre y vivo.

“Presidenta Claudia Sheinbaum, quiero decirle que está completamente mal informada aquí. Estoy libre y lo más importante, presidenta, ojalá que le dé gusto, eh estoy vivo, estoy bien y estoy libre”. Simón Levy

Nota en desarrollo...