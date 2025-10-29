Simón Levy apareció en una entrevista luego de que se asegurara que fue detenido en Portugal, donde, además de afirmar que está libre, lamentó el asesinato de David Cohen.

“Hace menos de 10 días mataron a uno de mis mejores amigos, al abogado David Cohen” Simón Levy

En su conversación con Luis Cárdenas, Simón Levy aseguró que sufrió un atentado en Estados, lo que le recordó la muerte de “uno de sus mejores amigos”, el abogado David Cohen quien fue asesinado el 14 de octubre de 2025.

Simón Levy lamenta asesinato de “uno de sus mejores amigos”, David Cohen en la CDMX

Al desmentir que fue detenido en Portugal, Simón Levy recordó el asesinato de David Cohen en la Ciudad de México (CDMX) del pasado 14 de octubre, a quien llamó uno de sus mejores amigos.

Asimismo, lamentó su homicidio mientras señaló que él mismo había sido víctima de un intento de asesinato en Estados Unidos, horas antes de realizar la entrevista.

De acuerdo con Simón Levy, se encuentra en la ciudad de Washington D.C. Estados Unidos, donde recientemente sufrió de un atentado.

Por el homicidio del abogado, la Fiscalía de la CDMX inició un proceso en contra de Donovan, presunto implicado en el asesinato David Cohen.

Simón Levy asegura que está libre y bien en Estados Unidos

Por otra parte, Simón Levy señaló que se encuentra bien, a salvo y libre, luego del atentado que dijo haber sufrido en Washington, D.C. y reiteró que no ha sido detenido en Portugal, tal como afirman Claudia Sheinbaum, Bertha Alcalde y la periodista Sanjuana Martínez.

Asimismo, reveló que actualmente reside en dicha ciudad estadounidense, por lo que no pudo haber sido detenido en Portugal.