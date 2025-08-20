La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) busca a Simón Levy, el empresario mexicano dado a conocer por sus recientes “informes secretos”; la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la ficha roja.

La Agencia de Investigación Criminal y la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales de la FGR, confirmó la ficha roja internacional emitida por la Interpol contra Simón Levy, también ex subsecretario de Turismo.

Cabe recordar que Simón Levy cuenta con orden de aprehensión en CDMX por la presunta comisión del delito de daño doloso a la propiedad.

FGR confirma: Interpol busca a Simón Levy y emite ficha roja internacional

La FGR confirmó que Simón Levy es buscado a nivel internacional para ser aprehendido por el delito de daño doloso a la propiedad.

Mediante un documento dirigido a la Fiscalía CDMX, la FGR informó que la búsqueda de Simón Levy responde a la orden de un Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la capital.

De esta manera la Interpol emitió la ficha roja para su localización a nivel internacional y posterior detención, con posible extradición hacia México para enfrentar la justicia por la causa penal 02565/2020.

Y es que algunos reportes afirman que Simón Levy se encontraría en California, Estados Unidos , por lo que el empresario y ex funcionario podría ser detenido en dicho país.

Sin embargo, las autoridades solicitan algunos datos complementarios del empresario (fotografía, huellas dactilares, certificación el mandamiento judicial, entre otros) para la alerta y ejecución de la búsqueda internacional.

Simón Levy, exsubsecretario de turismo con el gobierno de López Obrador (Cortesía)

¿De qué se le acusa a Simón Levy, buscado por la Interpol?

Como se mencionó anteriormente, desde 2020 Simón Levy enfrenta un proceso penal con motivo de una denuncia por incumplimiento en la construcción de un inmueble en Polanco.

Además, en 2021 Simón Levy acumuló señalamientos de agresión contra una mujer adulta mayor, Emma Santos, tras haber perdido el juicio inmobiliario por 1.5 millones de dólares.

Por este caso, el empresario es acusado por el presunto delito de daño doloso a la propiedad en agravio de un particular.

En agosto de 2022, la Fiscalía de CDMX emitió dos órdenes de aprehensión en contra de Simón Levy en relación al delito antes mencionado, y a 5 años del inicio de las investigaciones, ya es buscado a nivel internacional para su detención.