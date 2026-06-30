México y Canadá esperan la firma de Estados Unidos para decidir si el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) se amplía por 16 años más, no obstante, si Estados Unidos no firma, no quiere decir que el acuerdo se acaba, aclaró la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Si ellos no deciden renovar por 16 años, el propio tratado dice que son 10 años más, el actual, y el asunto es cada cuanto se revisaría… eso no quiere decir que se acabe el tratado mañana si el posicionamiento es 10 años…” Claudia Sheinbaum

Así lo aclaró la presidenta Sheinbaum al indicar que el mismo tratado indica que si el T-MEC no se renueva por 16 años, en automático pasa a una temporalidad de 10 años con revisiones anuales.

1 de julio se conocerá el destino del T-MEC

Cabe recordar que los integrantes del T-MEC deberán tomar una decisión el miércoles 1 de julio de 2026 para renovarlo automáticamente, hacerle revisiones o incluso cambios drásticos.

Sheinbaum dijo que la tercera opción está descartada pues no se prevén grandes cambios que tengan que pasar por los congresos de los tres países.

“Puede haber varias opciones… lo que puede ocurrir está determinado en el tratado, no es una ocurrencia de alguien… si no deciden ampliarlo por 16 años, entonces viene un proceso de revisión… se ve si hay algunas adecuaciones…” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum ya firmó para que el T-MEC permanezca 16 años más; falta Trump

Claudia Sheinbaum informó que ya firmó para que el T-MEC permanezca 16 años más, así como Canadá y solo falta que Estados Unidos lo haga.

“Esa carta se tiene que firmar antes de mañana. Yo ya firmé… que se amplié otros 16 años…. Hizo lo procedente el secretario de Economía de Canadá. Estamos esperando la respuesta de Estados Unidos…” Claudia Sheinbaum

En caso de que Donald Trump decida no hacerlo se pasa a la segunda opción en automático por 10 años con revisiones anuales.

Sigue en pie que entre el 16 y 20 de julio, una delegación estadounidense venga a México para continuar las negociaciones.

El 2 de julio se prevé la visita de Marcelo Ebrard, secretario de Economía, en la conferencia mañanera para informar lo que sigue una vez que los tres países decidan su postura particular.

Sheinbaum dijo que a los tres países les conviene el T-MEC a pesar de la posición proteccionista de Donald Trump.