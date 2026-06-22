Claudia Sheinbaum aseguró que la tensión con Estados Unidos no afectará el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al destacar que el acuerdo ya fue aprobado por los congresos de los tres países.

“No lo creo, el Tratado [T-MEC] es una ley digamos, porque fue aprobado por los congresos de los tres países. Entonces si algo muy profundo tuviera que cambiar, pues tendría que pasar por los congresos y no creemos que esa sea ni la posición de Canadá, ni de Estados Unidos, ni nuestra posición”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

En la mañanera del 22 de junio, la presidenta de México subrayó que el T-MEC ofrece “muchísimas ventajas competitivas” frente a potencias como China.

“El Tratado es muy bueno para los países, quiénes más lo defienden son las empresas estadounidenses, mexicanas y de Canadá, además de los gobiernos (...) Tiene muchísimas ventajas competitivas frente a otras regiones del mundo, si este tratado se mantiene tiene mayor competitividad frente a China, por ejemplo u otras regiones”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Aunque reconoció que las negociaciones bilaterales impulsadas por Donald Trump no son su ideal, Claudia Sheinbaum adelantó que en julio podría darse una reunión tripartita para revisar el tratado.

Claudia Sheinbaum habla del T-MEC y la negociación con Estados Unidos-Canadá

La presidenta de México fue cuestionada hoy, 22 de junio de 2026, en la conferencia del pueblo sobre la tensión que existe con Estados Unidos, así como la dura negociación que están teniendo con Canadá sobre el T-MEC.

Ante ello, Sheinbaum dijo que el T-MEC no está en riesgo, por es un hecho ya aprobado por el congreso de los tres participantes; México, Canadá y Estados Unidos, explicando que si llegara suceder un cambio “profundo”, nuevamente se sometería a votación. Sin embargo, descarta que esto pueda llegar a pasar.

Por otra parte, argumentó que aunque no le parezca la decisión de Estados Unidos a negociaciones entre dos países y no tripartitas, considera que el T-MEC brinda ventaja al gobierno de México.

A su perspectiva, Claudia Sheinbaum expuso que tanto empresas como gobiernos, de los tres países, defienden el estar dentro del T-MEC, porque esto brinda “muchísimas ventajas competitivas”, puesto que destaca por encima de lo que dan otros países como China, por ejemplo.

Claudia Sheinbaum espera que en julio haya conversación tripartita sobre el T-MEC

Claudia Sheinbaum habló de las ventajas del T-MEC y rechazó que Canadá pueda salir del Tratado. Sin embargo, sí subrayó que la negociación no está siendo cómo a ella le gustaría, aunque lo respeta.

La mandataria aseguró que a su parecer el T-MEC debería ser conversado de forma tripartita, sin embargo, Donald Trump está haciendo negociaciones entre dos, lo que ha decidido respetar.

Ante ello, argumentó que en julio habrá comunicación sobre el T-MEC, por lo que espera ese sea el momento en que exista esta comunicación tripartita.

Asimismo, explicó que en julio también se podría hablar del periodo en que se realizarán las revisiones del T-MEC, por ejemplo.

Por otra parte, explicó que si bien Estados Unidos es un importante jugador en el T-MEC por el proteccionismo que Trump hace hacia su país, México ha fortalecido el comercio con Canadá mediante distintas inversiones y acuerdos.