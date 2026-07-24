México mantiene ventaja arancelaria pese al arancel del 10% de Estados Unidos, afirma Economía

La Secretaría de Economía aseguró que México mantiene una ventaja arancelaria para exportar al mercado, pese a la entrada en vigor del arancel del 10% anunciado recientemente por el gobierno de Estados Unidos.

A través de un comunicado, la Secretaría de Economía detalló que la nueva tarifa arancelaria no modifica el trato preferencial que recibe la mayor parte de las exportaciones mexicanas gracias al T-MEC.

Economía sostiene que México tiene ventaja arancelaria pese al arancel del 10% de Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos informó este jueves 23 de julio sobre el nuevo arancel del 10% impuesto a varios países; entre ellos, México. Sin embargo, el país mantendría una ventaja arancelaria.

Estados Unidos ratifica arancel de 10% a México tras cambio en fundamento legal (Redes sociales)

La dependencia subrayó que el 85% de las exportaciones mexicanas se mantienen exentas del nuevo gravamen, pues están protegidas bajo las condiciones del T-MEC, lo que deja en ventaja a México.

Respecto al nuevo arancel del 10%, Economía explicó que Estados Unidos sustituirá la tarifa que México enfrentaba bajo la Sección 122 por uno establecido en la Sección 301, relacionado con el trabajo forzado

Sin embargo, aclaró que el porcentaje permanece sin cambios, por lo que el trato arancelario para México se mantiene. Marcelo Ebrard ya había destacado que otros países recibieron tarifas mayores al 10%.

El anuncio se da en el marco de la tercera ronda de conversaciones entre México y Estados Unidos, en la que participaron Marcelo Ebrard y Jamieson Greer, representante comercial estadounidense.

Durante las reuniones, ambos gobiernos acordaron celebrar una cuarta ronda de diálogo durante la primera quincena de septiembre, con el objetivo de continuar la revisión del T-MEC.