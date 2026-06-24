Sin importar qué ocurra en la revisión del primero de julio, el T-MEC continuará vigente por al menos 10 años, asegura Marcelo Ebrard.

De acuerdo con el Secretario de Economía, en el peor escenario las revisiones anuales son las que mantendrán vigente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, mismo que se pactó durante la primera administración de Donald Trump.

“El peor escenario es que siga 10 años” Marcelo Ebrard. Secretario de Economía

Marcelo Ebrard -de 66 años de edad- explica que no existe posibilidad de que uno de los tres Gobiernos se retire, de haberlo querido, lo hubieran notificado en el plazo reglamentario, que es de seis meses.

“La hipótesis de ya me voy a retirar del tratado, pues hasta hoy no existe, no ha ocurrido” Marcelo Ebrard. Secretario de Economía

Marcelo Ebrard asegura que T-MEC se mantendrá vigente (Daniel Augusto / Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Revisión formal del T-MEC inicia en julio

El miércoles primero de julio inicia la revisión formal del T-MEC. Ese día, entregará una carta firmada por la Presidenta de México donde se comunica la intención de extender el acuerdo por 16 años.

Los representantes de Estados Unidos y Canadá harán lo mismo. Cabe señalar que esta reunión será virtual.

Además de Marcelo Ebrard, participarán:

Representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer -de 45 años de edad.

Ministro de Comercio, de Canadá, Dominic LeBlanc-de 58 años de edad.

¿Qué pasa si Estados Unidos rechaza renovar el T-MEC?

En caso de que Washington rechace la extensión automática de 16 años, lo siguiente será resolver el alcance de las revisiones anuales previstas.

Esto mantendrá el tratado vigente por al menos diez años debido a que las modificaciones a reglas de origen o mayor contenido regional en el acero, requieren procesos que no se pueden tomar a la ligera, por el contrario, toma años.

Inevitablemente las miradas se desvían a Estados Unidos, debido a que el Presidente asegura que su país tiene una economía superior y no necesita de México y Canadá, por lo que no desea renovar el tratado.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (SHAWN THEW/ EFE)

Incluso ha amenazado con endurecer aranceles, argumentando que Estados Unidos busca equilibrar el comercio así como proteger y/o estimular su propia manufactura frente a los altos volúmenes de importaciones que superan a sus exportaciones.

Una segunda ronda está programada para el 20 de julio, ésta será presencial y se llevará a cabo en México.