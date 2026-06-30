Arturo Sarukhan explicó qué significa para México la decisión de Estados Unidos de no extender el T-MEC tras la revisión del tratado con Canadá.

“Al no confirmarse (para ello es necesario que las tres Partes estén de acuerdo) la extensión, el tratado no se renueva automáticamente hasta 2046″. Arturo Sarukhan, exembajador de México en Estados Unidos

El embajador emérito señaló que la medida impulsada porDonald Trump no implica la salida inmediata del T-MEC ni su expiración automática, sino que activa un esquema de revisiones anuales.

Si no hay consenso, el tratado concluirá en 2036, tras cumplir su vigencia de 16 años. En caso de extenderse, el T-MEC podría renovarse hasta 2046, con revisiones posteriores en 2032 y 2046.

¿Qué significa para México que Estados Unidos no extienda el T-MEC? Arturo Sarukhan lo explica

Arturo Sarukhan compartió la explicación sobre el T-MEC y la probabilidad de que Donald Trump decida no extenderlo, lo que destaca, no es igual a que se retire del acuerdo o expire de manera inmediata.

Arturo Sarukhan explica qué significa que Estados Unidos no extienda el T-MEC (Captura de pantalla)

El exembajador señala que en caso de que una de las tres partes, en este caso Estados Unidos, no confirme la extensión, el T-MEC no se renovará de manera automática hasta 2046.

En cambio, el T-MEC será sometido a revisiones de manera anual en las cuales, Estados Unidos, México y Canadá pueden aceptar la extensión en cualquier momento.

De no ser el caso y una de las tres partes no acepta la extensión del T-MEC, entonces dicho acuerdo terminará en 2036, ya que cumplió con su vigencia de 16 años como está estipulado desde su firma en 2020.

Asimismo, Arturo Sarukhan compartió un gráfico del Center for Strategic and International Studies (CSIS) Americas y ambos añaden que de manera independiente, cualquiera de las tres partes puede retirarse tras notificarlo por escrito.

¿Qué significa para México que Estados Unidos acepte la extensión del T-MEC?

Arturo Sarukhan apunta el gráfico de CSIS Americas Program debido a que en el que detalla qué pasará si Donald Trump acepta la extensión del T-MEC y México junto a Canadá respaldan dicha decisión.

En este caso, el tratado se extiende hasta 2046, pero con una revisión en julio 2032, que nuevamente necesitaría la aprobación de las tres naciones, México, Estados Unidos y Canadá.

De confirmarse, se tendría otra extensión hasta 2058 después de una tercera revisión, como la que inicia oficialmente este miércoles 1 de julio, de manera conjunta entre sus partes.