Durante la primera jornada del proceso de revisión del T-MEC, el titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard, anunció que sostendrá un encuentro con Jamieson Greer y Dominic LeBlanc.

“Sostendré la reunión prevista en el tratado que tenemos con Estados Unidos y Canadá, para que en el sexto aniversario conversemos las tres partes” Marcelo Ebrard

Así lo dio a conocer el funcionario por medio de un video en el que resaltó que la reunión ya prevista en el proceso de revisión, se va a celebrar el miércoles 1 de julio.

Por otro lado, Marcelo Ebrard destacó que pese a las dudas que se puedan generar en torno al acuerdo comercial de América del Norte, el T-MEC, su continuidad está garantizada.

Confirmando la reunión de mañana por la mañana con Jamieson Greer de los Estados Unidos y Dominic LeBlanc de Canadá, así como su significado para el futuro del TMEC : pic.twitter.com/k5GoigfWzq — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 30, 2026

Ebrard se reunirá con representantes de Estados Unidos y Canadá para revisión del T-MEC

El miércoles 1 de julio de 2026 arrancará de manera formal el proceso de revisión y evaluación del acuerdo comercial que se celebra entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC.

Ante ello, Ebrard confirmó que en el inicio del proceso va a reunirse con Jamieson Greer de los Estados Unidos y Dominic LeBlanc de Canadá.

En su mensaje, Marcelo Ebrard resaltó que la intención del encuentro es establecer un diálogo en el que las tres partes planteen sus perspectivas sobre los pasos a seguir en el T-MEC.

“El camino es irnos a una revisión dentro de 6 años con una ampliación de la vigencia del tratado hasta el 2042. El otro camino es mantener la vigencia de 10 años que ya tenemos prevista hasta 2036” Marcelo Ebrard

Como ha señalado en ocasiones previas, dijo que se tienen un par de opciones para dar continuidad al acuerdo, las cuales explicó, consisten en extenderlo por 6 o 10 años.

Al explicar las posibilidades, detalló que de elegir la segunda, se establecería revisar anualmente el acuerdo, pero no en su totalidad, sino solo en ciertos puntos muy específicos.

Ebrard confía en continuidad del T-MEC

Tras anunciar que el 1 de julio sostendrá un encuentro con Greer y LeBlanc como parte del inicio de la revisión del T-MEC, Marcelo Ebrard también se dijo confiado en que habrá continuidad.

En torno a ese punto, declaró ante las dudas que se han generado sobre la posibilidad de que el acuerdo termine, sostuvo que él no considera que exista esa opción.

En especial porque el funcionario recordó que a lo largo de todo el año en curso, se han celebrado diversas conversaciones formales que apuntan a la continuidad del T-MEC.

Lo anterior a pesar de que circulan versiones que establecen que el gobierno de Estados Unidos anunciará el mismo 1 de julio su decisión de no continuar con el acuerdo regional.