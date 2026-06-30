El gobierno de Estados Unidos anunciará este 1 de julio que no extenderá por ahora, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), una decisión que activará una cuenta regresiva de una década para la eventual expiración del acuerdo comercial en 2036.

La medida forma parte de la cláusula de revisión pactada durante el primer mandato de Donald Trump y abre un periodo de negociaciones, revisiones anuales y posibles modificaciones al tratado T-MEC que sustituyó al TLCAN en 2020.

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