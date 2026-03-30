Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno sí realiza búsquedas en campo de personas desaparecidas, además de aplicar cruces de información con bases oficiales para rastrear casos incluso de años atrás.

“Hay búsqueda en campo (...) Hay muchas búsquedas en campo, se acompaña a los colectivos desde las comisiones de búsqueda estatales y también la Comisión Nacional de Búsqueda hace búsquedas en campo”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La presidenta de México explicó que las autoridades participan directamente en recorridos o acompañan a colectivos, descartando que todo se limite a trámites administrativos.

Sus declaraciones llegan el 30 de marzo de 2026 tras la molestia de madres buscadoras y organizaciones, quienes cuestionaron las cifras oficiales presentadas el 27 de marzo y reclaman mayor compromiso en las acciones de búsqueda.

Claudia Sheinbaum confirma que sí se busca a los desaparecidos en campo

La información que Claudia Sheinbaum presentó el 27 de marzo de 2026 sobre las personas desaparecidas, causó molestia entre las madres buscadoras y colectivos quienes buscan en campo a diario.

Ante ello, en la mañanera del pueblo de hoy 30 de marzo, la presidenta de México externó que autoridades también hacen búsqueda en campo de personas desaparecidas, descartando que todo sea administrativo.

Asimismo, aseguró que son las mismas autoridades quiénes buscan por cuenta propia o bien, acompañan a colectivos a recorrer el campo.

Claudia Sheinbaum explica cruces de información para personas desaparecidas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que autoridades hacen búsquedas en campo por las personas desaparecidas. Además de que habló sobre los “cruces de información” que hacen.

Ahondando sobre la búsqueda de personas desaparecidas, explicó que autoridades hacen “cruces de información” con la base de datos sobre los reportes y las nuevas apariciones que podrían tener en el sistema de gobierno.

Por citar un ejemplo, Sheinbaum compartió que una persona reportada como desaparecida hace tiempo podría acudir a sacar su INE en la actualidad o bien, vacunarse contra el Covid-19.

Este es un cruce de información que tienen las dependencias y que los llevaría a ponerse en contacto con la familia de la persona desaparecida.