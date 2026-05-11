La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró un túnel clandestino conectado a la tubería de Pemex en Santa Catarina, Nuevo León, presuntamente utilizado para el huachicol.

Ulises Lara, vocero de la FGR, informó que el hallazgo se dio tras trabajos de inteligencia y un operativo conjunto con autoridades de Nuevo León.

En el inmueble vinculado se localizaron más de 205 mil litros de hidrocarburos, tractocamiones, autotanques y equipo para extracción ilícita.

La investigación se abrió por delincuencia organizada y daños a la infraestructura energética nacional.

FGR asegura túnel conectado a tubería de Pemex para huachicol en Santa Catarina

El vocero de la FGR reportó que elementos de seguridad nacional y estatal aseguraron un túnel conectado a una tubería de Pemex en Santa Catarina, presuntamente utilizado para el huachicol.

De acuerdo con la información, el tubo estaba conectado a la Terminal de Almacenamiento y Despacho de Pemex en Santa Catarina y desembocaba en un inmueble contiguo a la central.

Tras trabajos de inteligencia, se desplegó un operativo en el inmueble, donde encontró la desembocadura del túnel además de:

Artefactos para la extracción ilícita de hidrocarburos

205 mil 418 de hidrocarburos

23 tractocamiones

10 autotanques

Una grúa

Cajas secas

Bidones

Vehículos

Costales de arena

Documentación

Un teléfono celular

La FGR abrió una carpeta de investigación por delitos relacionados con huachicol, delincuencia organizada y daños a la infraestructura energética nacional; se trabaja en la zona para determinar la dimensión de la red.

El huachicol representa una de las principales problemáticas para Pemex y el gobierno federal, debido a las pérdidas millonarias y al riesgo que implican las tomas clandestinas, como la de Santa Catarina, para la población.