La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró un túnel clandestino conectado a la tubería de Pemex en Santa Catarina, Nuevo León, presuntamente utilizado para el huachicol.
Ulises Lara, vocero de la FGR, informó que el hallazgo se dio tras trabajos de inteligencia y un operativo conjunto con autoridades de Nuevo León.
En el inmueble vinculado se localizaron más de 205 mil litros de hidrocarburos, tractocamiones, autotanques y equipo para extracción ilícita.
La investigación se abrió por delincuencia organizada y daños a la infraestructura energética nacional.
FGR asegura túnel conectado a tubería de Pemex para huachicol en Santa Catarina
El vocero de la FGR reportó que elementos de seguridad nacional y estatal aseguraron un túnel conectado a una tubería de Pemex en Santa Catarina, presuntamente utilizado para el huachicol.
De acuerdo con la información, el tubo estaba conectado a la Terminal de Almacenamiento y Despacho de Pemex en Santa Catarina y desembocaba en un inmueble contiguo a la central.
Tras trabajos de inteligencia, se desplegó un operativo en el inmueble, donde encontró la desembocadura del túnel además de:
- Artefactos para la extracción ilícita de hidrocarburos
- 205 mil 418 de hidrocarburos
- 23 tractocamiones
- 10 autotanques
- Una grúa
- Cajas secas
- Bidones
- Vehículos
- Costales de arena
- Documentación
- Un teléfono celular
La FGR abrió una carpeta de investigación por delitos relacionados con huachicol, delincuencia organizada y daños a la infraestructura energética nacional; se trabaja en la zona para determinar la dimensión de la red.
El huachicol representa una de las principales problemáticas para Pemex y el gobierno federal, debido a las pérdidas millonarias y al riesgo que implican las tomas clandestinas, como la de Santa Catarina, para la población.