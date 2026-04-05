La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) respaldó el reciente informe de la ONU contra la Desaparición Forzada y consideró que su participación ayudará a fortalecer la búsqueda de desaparecidos.

El llamado del CED abre una coyuntura para establecer un diálogo constructivo y participativo, orientado a generar nuevas alternativas, rutas y posibilidades de colaboración frente a los retos que persisten para romper los círculos de colusión, impunidad y desprotección CDHCM

A través de un boletín, la organización capitalina señaló que la desaparición de personas es una de las agendas centrales de la CDHCM, por lo que considera vital la participación de otros organismos como la ONU.

CDHCM responde a informe de la ONU sobre desaparecidos en México (Captura de pantalla)

CDHCM respalda participación de la ONU para brindar justicia a víctimas de desaparición

En el mismo comunicado, la CDHCM reconoció que, si bien las autoridades de la CDMX han anunciado esfuerzos relevantes en materia de búsqueda de desaparecidos, estos deben seguir fortaleciéndose.

En ese contexto, consideró que el panorama actual plantea la necesidad de trabajar coordinadamente con instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos para dar justicia a las víctimas.

Defendió que el llamado del CED abre una coyuntura para establecer un diálogo constructivo y participativo, orientado a generar nuevas alternativas, rutas y posibilidades de colaboración frente a los retos de búsqueda.

“Desde la Ciudad de México, la CDHCM valora esta oportunidad para encauzar una política integral de Estado que provea soluciones viables con un enfoque de derechos humanos” CDHCM

Desapariciones en México (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Esfuerzos para encontrar desaparecidos son insuficientes; respalda CDHCM a ONU

A su vez, la CDHCM urgió a la necesidad de que el Estado garantice los derechos de las víctimas, toda vez que la ONU concluyó que los esfuerzos de las autoridades mexicanas han sido insuficientes.

En razón a lo anterior, la CDHCM dijo respaldar el informe de la ONU por el cual se plantea la necesidad de:

Cooperación técnica

Apoyo financiero

Mecanismos especializados para búsqueda, identificación e investigación

Pese a la postura del Estado contra la determinación del Comité, la CDHCM subrayó que la crisis de desapariciones sigue siendo un desafío urgente y que las familias continúan encabezando los llamados para exigir la verdad.