Durante la conferencia matutina de este 10 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que para este mes de febrero, se revelará el nuevo registro de personas desaparecidas en México.

“Se estableció un esquema de registro en una plataforma, independientemente de si se presentaba la denuncia en las Fiscalías o no; hemos estado revisando la información que viene en esta plataforma, y esa es parte de la información que vamos a presentar, de cuántos datos están completos y cuántos datos de plano ni el nombre completo viene de la persona.” Claudia Sheinbaum

Este registro de personas desaparecidas anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, responde al informe de México Evalúa sobre un alza del 213% en desapariciones, pues se reveló que hubo un aumento en los últimos 10 años: de de 4 mil 114 casos en 2015 a 12 mil 872 en 2025.

Desaparecidos en México (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Registro de personas desaparecidas se habilitará en febrero 2026

Tal y como dio a conocer Claudia Sheinbaum en la mañanera de este 10 de febrero, se anunció un nuevo registro para personas desaparecidas en México.

Y en este mes de febrero se presentará un reporte que incluirá cuántos casos tienen información completa, las carpetas de investigación y cuántas personas han sido localizadas.

“Tenemos pendiente el informe de desaparecidos, estamos terminando de fortalecer el tema de la alerta para poder dar ya toda la información. Puedo adelantarles algo: la manera en que se registraban antes las personas desaparecidas y que se registraron posteriormente, es distinta.” Claudia Sheinbaum

Cabe mencionar que esto llega tras el informe de México Evalúa, el cual destacó fallas estatales en el registro, por ejemplo se reveló que los estados de Sinaloa y Sonora lideran tasas de 29.9 y 26.3 desaparecidos por 100 mil habitantes.

Sin embargo, Sheinbaum aseguró que el objetivo del registro no es “esconder” nada, sino aclarar la situación real de personas desaparecidas diferenciando cada caso, por ejemplo:

Desapariciones vinculadas al crimen organizado

Ausencias voluntarias

Casos mal registrados

Pues de acuerdo a los datos, el Registro Nacional oficial acumula más de 130 mil a 133 mil personas desaparecidas acumulados desde décadas atrás, pero con fuerte crecimiento actual, por lo que se están ordenando dichos registros.

Se sabe que en 2025 se reportaron récords de aumentos de personas desaparecidas con alrededor de 14 mil nuevos casos con promedios de 40 desapariciones diarias en ciertos periodos.