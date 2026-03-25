La madre buscadora de Sonora, Ceci Flores, halló restos de su hijo tras años de su desaparición. Encontró huesos esparcidos y solo espera la comprobación de ADN.

“Me resta abrazar un puño de huesos que he encontrado y que al parecer, puede ser Marco Antonio”. Ceci Flores, madre buscadora de Sonora

Mediante redes sociales, Ceci Flores dio a conocer que después de años de búsqueda y de “luchar contra el olvido”, encontró a su niño en la carretera 26, kilómetro 46, en Hermosillo, Sonora.

Su hijo Marco Antonio desapareció en 2019 en Bahía de Kino, Sonora, uno de los 132 mil 482 desaparecidos en México al día de hoy martes 24 de marzo 2026.

¡Vamos a casa hijo!



Después de luchar contra todo, contra el olvido, contra la apatía, contra la tierra dura, seca por el sol que siempre estuvo ahí, dejando parte de nuestra sangre y piel, llorando para quitarnos el polvo que nos cegaba, porque no había tiempo, porque creía que… pic.twitter.com/WEi21HH3bM — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) March 25, 2026

Ceci Flores espera prueba de ADN que confirme que halló a su hijo Marco Antonio

Ceci Flores señaló que espera una prueba de ADN que confirme que el puño de huesos que encontró son de su hijo Marco Antonio, desaparecido en 2019 en Bahía de Kino.

Aunque también declaró que no cree que ninguna madre merezca recoger y abrazar solamente huesos de su hijo no sólo en Hermosillo, sino en todo México.

Y es que, hasta el momento, Ceci Flores sólo ha encontrado huesos dispersos en el lugar, pese a que la madre buscadora esperaba su cuerpo completo tras sus actos de búsqueda.

Aunque todavía no tiene confirmación de que los huesos encontrados sean de su hijo, Ceci Flores añadió que seguirá buscando en la zona, ya que no saben si puedan hallar algo más, no sólo de Marco Antonio.

Ceci Flores también señaló en su publicación que siempre supo que encontraría a su hijo, sin importar el tiempo que pasara, ya que no tiene otro motivo en la vida y celebró que lo llevará a casa.

Marco Antonio Sauceda, lo que se sabe del hijo de Ceci Flores desaparecido en 2019

Marco Antonio Sauceda es uno de los hijos desaparecidos de Ceci Flores , levantado por el crimen organizado el 4 de mayo de 2019, en Bahía de Kino; debería tener 39 años

Por su hijo Marco Antonio Sauceda fue que el colectivo Madres Buscadoras de Sonora fue fundado en el mismo año y, desde entonces, tal como comparte en su publicación, ha luchado para encontrarlo.

En los últimos años, Ceci Flores ha obtenido falsas pistas del paradero de su hijo, la última vez en agosto de 2025, cuando el colectivo informó haber encontrado un cráneo que no fue el de Marco Antonio.