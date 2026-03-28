La diputada Kenia López Rabadán señaló impunidad en crisis de desaparecidos en México ante la entrega del informe y las cifras de las carpetas de investigación; pidió aclarar metodología.

“Pareciera que el delito de desaparición forzada no está siendo atendido por las fiscalías y en consecuencia, no habrá sentencias por este lamentable flagelo”. Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Fue para medios de comunicación que Kenia López Rabadán apuntó las cifras de carpetas de investigación, pese a los 132 mil 616 desaparecidos no localizados.

Kenia López Rabadán señala impunidad en investigación de desaparecidos en México

Durante una conferencia de prensa, Kenia López Rabadán señaló su preocupación ante las tres mil 869 carpetas de investigación en comparación con los más de 130 mil desaparecidos.

Al respecto, Kenia López Rabadán resaltó que es una alerta sobre la falta de atención de desapariciones, que no dará sentencia ni justicia para los desaparecidos.

Añadió que dichas cifras muestran una brecha alarmante entre el problema y la acción judicial que, como apuntó, la ONU detectó una impunidad de más del 99%.

Kenia López Rabadán señaló la última visita del Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU y que reflejarían la impunidad estructural casi absoluta.

Por lo mismo, instó a establecer acciones para contar con los datos suficientes para la búsqueda de 46 mil 742 que, como se explicó en la conferencia mañanera, no cuentan con información completa.

Kenia López Rabadán también destacó la necesidad de asignar recursos para atender la crisis forense, para identificar los restos mediante el Centro Nacional de Identificación Humana.

Kenia López Rabadá pide compartir metodología del informe de desaparecidos en México

Kenia López Rabadán destacó la entrega del informe de desaparecidos en México; sin embargo, también pidió se publique la metodología para dar certeza a los familiares de las víctimas .

Ya que los familiares esperan que el Estado haga una búsqueda exhaustiva, por lo cual, la diputada presidenta señaló que las acciones deben tener acompañamiento de los colectivos.

Además, Kenia López Rabadán llamó a que la Cámara de Diputados priorice la atención a la crisis de desaparecidos en México y se den más recursos a las comisiones de búsqueda.