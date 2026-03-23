Padres buscadores llevan récord Guinness a la mañanera

Un grupo de padres y madres buscadoras intentó entregar una réplica de un récord Guinness por desaparecidos en México durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional.

Los familiares de personas desaparecidas acudieron a las inmediaciones de la llamada “mañanera del pueblo” con un certificado simbólico inspirado en los reconocimientos de Guinness World Records, con el objetivo de visibilizar la crisis de desapariciones en el país.

La réplica del documento, fechada el 16 de marzo de 2026, hace referencia a México como el país con el mayor número de personas desaparecidas a nivel mundial.

El diseño del certificado es similar al que recientemente se entregó por la clase de fútbol más grande del mundo, lo que los manifestantes utilizaron como forma de protesta para llamar la atención de las autoridades.

Entre los asistentes se encontraba Gustavo Hernández, padre buscador, quien junto con otros familiares intentó acercarse a la presidenta para pedir atención directa al problema.

“Este no es un premio, es una vergüenza mundial”: padre buscador sobre la réplica del récord Guinness

A través de redes sociales, Gustavo Hernández explicó que la réplica del récord Guinness por desaparecidos en México no busca ser un reconocimiento, sino una forma de denunciar la gravedad de la situación.

“Este no es un premio, es una vergüenza mundial”. Gustavo Hernández, padre de joven desaparecido

El testimonio del padre buscador se volvió viral luego de que expresara un desgarrador mensaje dirigido a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Mientras sostenía el documento simbólico, Hernández pidió ser recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien solicitó escuchar directamente a los familiares de víctimas de desaparición.

El hombre busca a su hijo Abraham Zeidy Hernández del Razo, desaparecido el 14 de mayo de 2024.

“Señora Presidenta, este no es un premio.Le traigo el Récord Guinness de desaparecidos para que lo mire a los ojos y entienda que detrás de cada número hay un nombre, una mamá que ya no duerme, un papá que ya no vive.Le pedí a la secretaria Icela ‘aunque sea un huesito’… hoy le pido a usted: recíbanos" Gustavo Hernández, padre de joven desaparecido

Familiares de desaparecidos protestan en Palacio Nacional

Como parte de la protesta, familiares de personas desaparecidas pidieron no normalizar la violencia ni los casos de desaparición en México.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Patricia de la Cruz, madre buscadora, también acudió al lugar y tocó las puertas del recinto con la esperanza de ser recibida.

La mujer busca a su hijo Fernando Hernández, desaparecido desde el 22 de junio de 2022.

La madre explicó que llevó la réplica del documento como un acto simbólico para visibilizar el dolor de miles de familias.

“Traje este reconocimiento para dárselo a la Presidenta como representante de México. Solo quiero saber si con esto sí me reciben a mí y a las miles de madres y padres buscadores que cargamos el mismo dolor” Patricia de la Cruz, madre buscadora