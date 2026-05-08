Una madre buscadora reclamó a la presidenta Claudia Sheinbaum por no recibir a los colectivos de personas desaparecidas pero sí se reunió con el grupo coreano BTS.

“¿Por qué con los BTS? Y nada en contra, su música es genial, pero una música no nos regresa a los desaparecidos" Madre buscadora

Tras la salida de Rosa Icela Rodríguez de la mesa de diálogo que sostenía con 40 colectivos de búsqueda, la madre reclamó que dicha reunión parecía más “una mesa de fantasía” para aplacar a las víctimas.

Asimismo, reclamó que los gobiernos federal y estatales se están enfocando en “embellecer” las calles para el Mundial 2026 en lugar de brindar seguridad a la ciudadanía.

Sheinbaum no nos atiende, reclama madre buscadora tras reunión con BTS

La madre buscadora reclamó a Claudia Sheinbaum por no haber querido recibir a los grupos de madres buscadoras y, en cambio, decidió reunirse con el grupo BTS.

“Con qué orgullo mostró Claudia Sheinbaum la reunión con un grupo coreano, cuando a los mexicanos, a las víctimas de su propio estado, no nos recibe, no nos escucha, no nos atiende” Madre buscadora

Asimismo, resaltó que la presidenta ha asegurado que no se ha reunido con las víctimas porque “nadie se lo había pedido”; sin embargo, aseguró que lo han solicitado en diferentes maneras y que lo harán de forma escrita si es necesario.

Por otra parte, la madre buscadora reclamó que el gobierno esté enfocado en preparar la ciudad para el Mundial, lo que significa que la seguridad pública “va a estar enfocada en los extranjero” y dejará a un lado a los mexicanos.

Además, aprovechó para reclamar la propuesta de la jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, de quedarse en casa durante el Mundial 2026.

“Nada más diciendo, como lo dice Clara Brugada: Quédense en casa. Eso no es seguridad, eso no es justicia, eso no es lucha, eso no es atención hacia el pueblo mexicano” Madre buscadora

México necesita justicia: Madre buscadora señala simulación para el Mundial 2026

Por otra parte, la madre buscadora señaló que ahora se están poniendo esfuerzos en “embellecer” al país rumbo al Mundial 2026, cuando “México necesita justicia” y atención.

“Están sacando a todos los migrantes para “embellecer”. ¿Qué va a embellecer? México no se embellece. México necesita justicia. México necesita atención. Eso es lo que necesitamos: la atención y una atención digna, no una simulación” Madre buscadora

Asimismo, reclamó que Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, abandonara la mesa de diálogo a las 13:00 horas cuando las víctimas necesitaban ser escuchadas.