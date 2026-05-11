Mario Delgado pidió replantear la visión del sistema educativo mexicano en la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del CONAEDU, cuyo objetivo es proponer un nuevo calendario escolar.

“Es injusto que las empresas pretendan que el aula resuelva su falta de flexibilidad laboral. La escuela es un territorio de aprendizaje, no un lugar de resguardo de niñas y niños por conveniencia del mercado” Mario Delgado, titular de la SEP

Tras el polémico ajuste al calendario escolar, el titular de la SEP criticó que las escuelas sean usadas como centros de custodia infantil para responder a las demandas del mercado laboral y subrayó que deben ser territorios de aprendizaje comunitario.

En el mensaje inicial de la reunión, Mario Delgado cuestionó la rigidez del calendario escolar y propuso un modelo flexible y regionalizado que atienda la diversidad climática y social de México, priorizando la estabilidad emocional de docentes y estudiantes.

Mario Delgado: La escuela como territorio de aprendizaje, no de custodia

En su intervención ante las y los 33 integrantes del CONAEDU, Mario Delgado subrayó que bajo el modelo de la Nueva Escuela Mexicana, el objetivo primordial es el aprendizaje en comunidad y no simplemente el cumplimiento de “horas de custodia”.

El titular de la SEP argumentó que el sistema económico actual es insensible a las necesidades familiares, delegando la carga del cuidado principalmente en las mujeres cuando las escuelas cierran sus puertas.

“Es injusto que las empresas pretendan que el aula resuelva su falta de flexibilidad laboral. La escuela es un territorio de aprendizaje, no un lugar de resguardo de niñas y niños por conveniencia del mercado”, sentenció Delgado ante los secretarios de educación estatales.

Mario Delgado crítica a la visión “tecnocrática” y el tiempo muerto

El titular de la SEP cuestionó el Artículo 87 de la Ley General de Educación, que exige entre 185 y 200 días de clase, calificándolo como un residuo de una visión tecnocrática alineada con estándares de la OCDE que priorizan la estadística sobre la calidad educativa.

Señaló que después del 15 de junio de 2026, el sistema suele caer en una “inercia” de descarga administrativa y “tiempo muerto” que no tiene un propósito pedagógico real y que, por el contrario, afecta la salud mental de los estudiantes y la dignidad docente.

Delgado puso como ejemplo a países como Francia y Bélgica, que mantienen sistemas educativos de alto nivel con menos de 170 días de clase, sugiriendo que México debe transitar hacia un modelo más flexible y humano.

Mario Delgado planteó un calendario diverso y regionalizado para México

Uno de los puntos clave de la sesión fue la necesidad de reconocer que “México no cabe en un solo calendario”.

La propuesta de reforma al calendario escolar busca honrar la diversidad climática y geográfica del país, mencionando realidades contrastantes como los 45 grados de Sonora, la humedad de la Huasteca Potosina y las necesidades de movilidad que generará el próximo Mundial de Fútbol.

El secretario Mario Delgado instó a las autoridades educativas a incorporar las voces de madres, padres de familia y del magisterio para que el calendario escolar 2026-2027 responda a la soberanía de los territorios y a la estabilidad emocional de los docentes, la cual considera la base de la calidad educativa.

El mensaje de Mario Delgado para iniciar la sesión de CONAEDU se enfocó en el compromiso de abrir el diálogo para lograr un cierre del calendario escolar 2025-2026 y el calendario escolar 2026-2027, aunque mantenga un sistema educativo uniforme, permita la flexibilización necesaria para cada región de México.