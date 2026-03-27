La Fiscalía General de la República (FGR) respaldó la actualización del registro de personas desaparecidas en México y refrendó su compromiso de continuar con las labores de búsqueda.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, elaborado por la Comisión Nacional de Búsqueda, fue actualizado recientemente por el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con esta actualización, el registro contabiliza 394 mil 645 personas reportadas como desaparecidas desde 1952 hasta 2026.

Del total de casos:

132 mil 534 personas permanecen desaparecidas

262 mil 111 personas han sido localizadas

Cómo se distribuyen las cifras de personas desaparecidas en México en 2026

De las 132 mil 534 personas que continúan desaparecidas, los registros se dividen en:

Larga data (1952 a 2005): 2 mil 356 casos

Registros con estatus de desaparición (2006 a 2026): 130 mil 178 casos

A su vez, dentro de los 130 mil 178 casos registrados entre 2006 y 2026, se identifican tres categorías:

46 mil 742 personas con datos insuficientes

40 mil 308 con indicios de localización, con actividades registradas después de su fecha de desaparición; las autoridades se encuentran en proceso de confirmar y formalizar su localización

43 mil 128 casos sin actividad o trámites recientes

FGR respalda actualización del registro de desaparecidos en México

A través de un mensaje publicado en redes sociales, la FGR expresó su respaldo a la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

La institución señaló que acompaña este esfuerzo del Gobierno de México y reiteró su compromiso con la búsqueda de personas bajo el principio fundamental de presunción de vida.

Asimismo, la Fiscalía reconoció que la búsqueda de personas desaparecidas es una tarea que requiere coordinación institucional, responsabilidad y cercanía con las familias y colectivos.

“La búsqueda de personas exige coordinación, responsabilidad y, sobre todo, cercanía con las familias y colectivos, cuyo acompañamiento es indispensable para garantizar el derecho a la verdad y la justicia” FGR sobre actualización de registro de personas desaparecidas

La FGR aseguró que continuará trabajando con respeto, sensibilidad y compromiso para localizar a las personas reportadas como desaparecidas.

Hoy, en la mañanera del pueblo, el @GobiernoMX presentó la actualización del Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas.



Desde la Fiscalía General de la República, acompañamos este esfuerzo y refrendamos nuestro compromiso con la búsqueda, bajo un principio fundamental:… — FGR México (@FGRMexico) March 27, 2026

Los cambios clave en el registro de personas desaparecidas en México

Tras la aprobación de la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en julio de 2025, se implementaron 10 cambios clave para fortalecer la búsqueda de desaparecidos en México que son: