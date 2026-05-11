Machine Gun Kelly (MGK) debutará en México con un concierto que promete emocionar a todos sus seguidores.

Estos son todos los detalles sobre la fecha, precios y preventa para el concierto de Machine Gun Kelly en la Ciudad de México:

Fecha: 3 de septiembre de 2026

Lugar: Estadio Fray Nano, CDMX

Venta de boletos: Inicia el 15 de mayo a partir de las 11:00 a.m. a través de Funticket y taquillas del Fórum Buenavista

Machine Gun Kelly en México (@Musicvibe_mx / X )

Precios del concierto de Machine Gun Kelly en el Estadio Fray Nano

La venta general para los boletos del concierto de Machine Gun Kelly en el Estadio Fray Nano, comenzará el 15 de mayo. Estos son los precios:

Jardín izquierdo: 3,010 pesos

Jardín derecho: 3,010 pesos

General A: 2,210 pesos

Grada 1ra base: 1,970 pesos

Grada 3ra base: 1,970 pesos

General B: 1,600 pesos

Grada 1ra base vista limitada: 1,110 pesos

Grada 3ra base vista limitada: 1,110 pesos

Early Acces General A: 1,035 pesos

Early Acces General B: 1,035 pesos

¿Cómo llegar al Estadio Fray Nano para el concierto de Machine Gun Kelly?

Se ha generado gran expectativa por la primera presentación de Machine Gun Kelly en la CDMX.

La estrella global del pop punk y rock alternativo ofrecerá un show imperdible donde sus fanáticos podrán disfrutar de sus más grandes éxitos como:

“my ex’s best friend”

“bloody valentine”

“I Think I’m OKAY”

“maybe”

Si deseas acudir al concierto de Machine Gun Kelly, el Estadio Fray Nano se encuentra ubicado en la Calle Fernando Iglesias Calderón S/N, Colonia Jardín Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México (CDMX).

Se encuentra dentro de la zona de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, a un costado del Velódromo Olímpico.

La estación más cercana del Metro es Mixiuhca de la Línea 9 (la línea café), desde ahí el trayecto caminando hacia el Estadio Fray Nano toma aproximadamente entre 10 y 15 minutos.

La Línea 2 del Trolebús tiene paradas cercanas a la zona, siendo las más próximas: Fernando Iglesias Calderón, Mixiuhca y Genaro García.

Desde cualquiera de estas paradas se puede caminar unos minutos hasta la entrada del Estadio Fray Nano.