Pese a la sentencia del IEM contra Gerardo Fernández Noroña, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, insistió en señalar que el senador de Morena sí lanzó agresiones en su contra.

“Él sigue tomando una actitud de arrogancia de decir, yo voy a seguir hablando” Grecia Quiroz

Así lo denunció Grecia Quiroz luego de celebrar que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) ordenó al senador la eliminación de mensajes y videos en las que la agredió.

Ante la postura de confrontación que afirmó, tiene Fernández Noroña en su contra, la presidenta municipal hizo un llamado al IEM para que ejerza las medidas que correspondan en el caso.

Grecia Quiroz y Fernández Noroña (Michelle rojas)

Grecia Quiroz celebra orden del IEM contra Fernández Noroña

En cumplimiento a un fallo del IEM Michoacán en el que se determinó que ejerció violencia política de género contra Grecia Quiroz, el senador Gerardo Fernández Noroña eliminó diversos mensajes y videos.

Ante ello, la alcaldesa de Uruapan celebró la decisión de la autoridad, pues señaló que con ella, se pudo hace un poco de justicia no solo en su caso, sino para todas las mujeres agredidas por el senador.

Entrevistada en el noticiero radiofónico de Azucena Uresti, insistió en señalar que sí fue objeto de agresiones por parte de Fernández Noroña, en especial por el contexto en el que ocurrieron

“Claro que era una agresión hacia mi persona, el hecho de que una persona y no porque se trate de mí, sino que le haya sucedido como lo que yo tuve que vivir ante una pérdida” Grecia Quiroz

Sobre la reacción del senador, Grecia Quiroz reconoció la molestia que manifestó, pero rechazó que su intención sea la de “incapacitarlo” para que ejerza su derecho a la libertad de expresión.

Por el contrario, la presidenta municipal de Uruapan resaltó que su objetivo en el caso solo es que Fernández Noroña recapacite en sus actitudes y se convierta en una “persona que respete”.

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan. (Facebook/Grecia Quiroz )

Grecia Quiroz pide que el IEM tome las medidas necesarias para frenar agresiones de Fernández Noroña

Al insistir en que Gerardo Fernández Noroña la agredió, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, pidió que las autoridades tomen las medidas necesarias para frenar el acoso.

“Que el IEM haga las medidas correspondiente que ellos crean” Grecia Quiroz

Lo anterior debido a que advirtió que a pesar del fallo con el que se le ordenó eliminar videos y mensajes, el legislador no ha cesado en su postura de agresiones que la revictimiza.

Con respecto a ese punto, aseveró que el senador sigue en una “actitud de arrogancia” en la que insiste en continuar con sus ataques al escudarse de forma provechosa en la libertad de expresión.

No obstante, Grecia Quiroz sentenció que si bien como figuras públicas están expuestos a la crítica, los ataques de Fernández Noroña son personales y se alejan del debate político.