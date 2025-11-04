Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, lanza el “Plan Michoacán por la paz y la justicia” tras asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia mañanera del pueblo del martes 4 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer este Plan Michoacán que tomará en cuenta a todos los sectores para “la construcción de la paz”.

Este tendrá diferentes ejes en especial enfocados a:

Seguridad y paz

Desarrollo económico

Educativo

Cultural

Deportivo

Además la presidenta Claudia Sheinbaum leyó una carta en rechazo a la politización del tema, así como el dolor que ha generado el asesinato del alcalde de Uruapan en Michoacán.

Aseguró que el asesinato de Carlos Manzo es un dolor no sólo de su familia, sino de su comunidad, Michoacán y todo México.

Nota en desarrollo, en breve más información...