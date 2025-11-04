La mañana de este martes 4 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó un recorrido a pie de Palacio Nacional a la SEP, y durante el trayecto recibió aplausos y cariño.

En videos que muestran el recorrido a pie de la presidenta, se puede observar que varias personas que estaban en la zona se acercaron para saludarla, pedirle fotos y expresarle su admiración.

En su recorrido a pie de Palacio Nacional a la SEP, la presidenta Claudia Sheinbaum sorprendió a un grupo de jóvenes de Durango que visitaban el Templo Mayor.



“¡La admiramos!” y “¡Gracias por su trabajo!” se escuchó.

Minutos antes del mediodía, la presidenta Claudia Sheinbaum caminó de Palacio Nacional a la SEP y durante el recorrido a pie, ciudadanos le dieron aplausos y muestras de cariño.

Sin estar rodeada de un dispositivo de seguridad, y solo acompañada de periodistas, la presidenta avanzó caminando desde el Palacio Nacional hasta la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Claudia Sheinbaum en su recorrido de Palacio Nacional a la SEP (Tomada de video)

Al no tener elementos de seguridad que vigilarán su camino, Claudia Sheinbaum fue interceptada en varios momentos por ciudadanos que le pidieron saludos, fotos y le expresaron su admiración.

Incluso, la la caminata que Claudia Sheinbaum hizo de Palacio Nacional a la SEP se vio interrumpida un par de minutos debido a que un grupo de personas de Durango le pidió diversos saludos .

Cabe destacar que el recorrido que hizo la presidenta en el primer cuadro del Centro Histórico, fue para participar en la Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior.

