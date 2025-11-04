La mañana de este martes 4 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó un recorrido a pie de Palacio Nacional a la SEP, y durante el trayecto recibió aplausos y cariño.
En videos que muestran el recorrido a pie de la presidenta, se puede observar que varias personas que estaban en la zona se acercaron para saludarla, pedirle fotos y expresarle su admiración.
Sin estar rodeada de un dispositivo de seguridad, y solo acompañada de periodistas, la presidenta avanzó caminando desde el Palacio Nacional hasta la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Al no tener elementos de seguridad que vigilarán su camino, Claudia Sheinbaum fue interceptada en varios momentos por ciudadanos que le pidieron saludos, fotos y le expresaron su admiración.
Incluso, la la caminata que Claudia Sheinbaum hizo de Palacio Nacional a la SEP se vio interrumpida un par de minutos debido a que un grupo de personas de Durango le pidió diversos saludos.
Cabe destacar que el recorrido que hizo la presidenta en el primer cuadro del Centro Histórico, fue para participar en la Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior.
