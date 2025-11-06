Fabiola Alanís Sámano, diputada local de Morena, respaldó el Plan Michoacán que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

La también presidenta de la Jucopo en el Congreso de Michoacán, reconoció el esfuerzo de Claudia Sheinbaum en presentar iniciativas contra la violencia en México.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México durante conferencia matutina en Palacio Nacional del 4 de noviembre de 2025 (Andrea Murcia Monsivais)

Fabiola Alanís tiene esperanza en el Plan Michoacán de Claudia Sheinbaum y su propuesta social

En entrevista con Diego Martínez e Isaac Morán, Fabiola Alanís dijo que está consternada por el asesinato de Carlos Manzo, pero tiene esperanza en el Plan Michoacán de Claudia Sheinbaum.

Asimismo, la diputada local Fabiola Alanís reconoció el esfuerzo de Claudia Sheinbaum en presentar iniciativas en materia de seguridad, como la Ley contra la Extorsión.

Fabiola Alanís reconoció que tanto Carlo Manzo como Bernardo Bravo eran representantes de “causas justas” y llamó a reforzar la seguridad para que no ocurra otro homicidio.

La diputada local de Michoacán reiteró la solicitud de instalar mesas de seguridad permanentes en el estado para velar por la integridad de la comunidad, principalmente, en Uruapan.