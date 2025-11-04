Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, Grecia Quiroz llegó a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Grecia Quiroz llegó a Palacio Nacional poco después de las 14:00 horas del martes 4 de noviembre de 2025, escoltada por elementos de la Guardia Nacional.

En medio de un fuerte operativo de seguridad, Grecia Quiroz sostendrá un encuentro con la presidenta de México y el secretario de seguridad Omar García Harfuch.

El encuentro tuvo como propósito revisar los avances en la investigación por el asesinato de Carlos Manzo ocurrido en Michoacán el 1 de noviembre de 2025.

Sheinbaum anunció el Plan Michoacán tras el asesinato de Carlos Manzo en Uruapan

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el 4 de noviembre de 2025 el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral para reducir la violencia en el estado.

El Plan Michoacán presentado por la presidenta de México se basa en tres ejes principales:

  1. seguridad y justicia
  2. desarrollo económico con bienestar
  3. educación y cultura para la paz

Entre las acciones inmediatas destacan el refuerzo de fuerzas federales en Uruapan, la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto y un sistema de alerta para alcaldes.

Claudia Sheinbaum subrayó que la seguridad “no se construye con guerras, sino con justicia y oportunidades”.

Además, el Plan Michoacán busca garantizar salarios dignos para jornaleros agrícolas e impulsar centros culturales y deportivos comunitarios.

El Plan Michoacán iniciará con consultas ciudadanas para definir su implementación en los municipios más afectados por la violencia.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México durante conferencia matutina en Palacio Nacional del 4 de noviembre de 2025 (Andrea Murcia Monsivais)