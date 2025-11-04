Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, Grecia Quiroz llegó a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Grecia Quiroz llegó a Palacio Nacional poco después de las 14:00 horas del martes 4 de noviembre de 2025, escoltada por elementos de la Guardia Nacional.

En medio de un fuerte operativo de seguridad, Grecia Quiroz sostendrá un encuentro con la presidenta de México y el secretario de seguridad Omar García Harfuch.

El encuentro tuvo como propósito revisar los avances en la investigación por el asesinato de Carlos Manzo ocurrido en Michoacán el 1 de noviembre de 2025.

Sheinbaum anunció el Plan Michoacán tras el asesinato de Carlos Manzo en Uruapan

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el 4 de noviembre de 2025 el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral para reducir la violencia en el estado.

El Plan Michoacán presentado por la presidenta de México se basa en tres ejes principales:

seguridad y justicia desarrollo económico con bienestar educación y cultura para la paz

Entre las acciones inmediatas destacan el refuerzo de fuerzas federales en Uruapan, la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto y un sistema de alerta para alcaldes.

Claudia Sheinbaum subrayó que la seguridad “no se construye con guerras, sino con justicia y oportunidades”.

Además, el Plan Michoacán busca garantizar salarios dignos para jornaleros agrícolas e impulsar centros culturales y deportivos comunitarios.

El Plan Michoacán iniciará con consultas ciudadanas para definir su implementación en los municipios más afectados por la violencia.