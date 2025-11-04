Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, Grecia Quiroz llegó a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Grecia Quiroz llegó a Palacio Nacional poco después de las 14:00 horas del martes 4 de noviembre de 2025, escoltada por elementos de la Guardia Nacional.
En medio de un fuerte operativo de seguridad, Grecia Quiroz sostendrá un encuentro con la presidenta de México y el secretario de seguridad Omar García Harfuch.
El encuentro tuvo como propósito revisar los avances en la investigación por el asesinato de Carlos Manzo ocurrido en Michoacán el 1 de noviembre de 2025.
Sheinbaum anunció el Plan Michoacán tras el asesinato de Carlos Manzo en Uruapan
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el 4 de noviembre de 2025 el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral para reducir la violencia en el estado.
El Plan Michoacán presentado por la presidenta de México se basa en tres ejes principales:
- seguridad y justicia
- desarrollo económico con bienestar
- educación y cultura para la paz
Entre las acciones inmediatas destacan el refuerzo de fuerzas federales en Uruapan, la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto y un sistema de alerta para alcaldes.
Claudia Sheinbaum subrayó que la seguridad “no se construye con guerras, sino con justicia y oportunidades”.
Además, el Plan Michoacán busca garantizar salarios dignos para jornaleros agrícolas e impulsar centros culturales y deportivos comunitarios.
El Plan Michoacán iniciará con consultas ciudadanas para definir su implementación en los municipios más afectados por la violencia.