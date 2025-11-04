La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el asesino material del presidente municipal Carlos Manzo aún no ha sido identificado.

Esto luego de que trascendiera que el asesino de Carlos Manzo en Michoacán había sido identificado como Osvaldo Gutiérrez.

Sin embargo, la presidenta Sheinbaum reiteró que esta información no es correcta “y todavía no está identificado”.

“No, todavía no está identificado, ayer lo dijo el fiscal del Estado y todavía no estopa identificado” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum desmiente identificación del asesino de Carlos Manzo

Sheinbaum desmintió la identificación del asesino Carlos Manzo, que fue abatido el día del ataque al presidente municipal de Uruapan, Michoacán.

De acuerdo con la información dada previamente, el presunto asesino sería un menor de edad de nombre Osvaldo Gutierrez, alias “el Cuate”, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin embargo, la presidenta resaltó que se trata de una información incorrecta, pues la misma Fiscalía del Estado de Michoacán lo desmintió, por lo que el asesino permanece sin identificar.

Sheinbaum señala que compromiso del gobierno federal es con la justicia en caso de Carlos Manzo

Por otra parte, Sheinbaum señaló que todos en su gobierno condenan el homicidio de Carlos Manzo, por lo que trabajan por la justicia en su caso.

En este sentido, resaltó que su compromiso es con la justicia, por lo que apoyarán a la Fiscalía del Estado de Michoacán y, en caso de que solicite la atracción del caso, a la Fiscalía General de la República (FGR).