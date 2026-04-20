Claudia Sheinbaum informó que continúa la investigación por el derrame de combustible ocurrido en el Golfo de México, enfatizando que su gobierno no ocultará información sobre los daños en las costas nacionales.

“Cuando ya hubo toda la información yo pedí a que salieran a informarlo, porque es muy importante que se de toda la información, porque nosotros no tenemos por qué esconder nada, malo sería que nos hubiéramos enterado y decir `pues que nadie se entere y vamos a esconderlo en lo oscurito” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México señaló que la FGR y el Órgano Interno de Control de Pemex realizan una indagación profunda sobre la fuga en el complejo Cantarell.

Además, adelantó la creación de un observatorio científico interinstitucional que, mediante tecnología satelital, vigilará permanentemente la zona para prevenir futuros derrames.

Sheinbaum: FGR y Pemex investigan derrame de combustible en el Golfo de México

Claudia Sheinbaum confirmó que la investigación por derrame de combustible en el Golfo de México sigue en curso.

Destaco que la Fiscalía General de la República (FGR) y el Órgano Interno de Control de Pemex están haciendo una “investigación muy profunda” sobre lo que ocurrió en el Golfo de México.

“El Órgano Interno de Control está haciendo todas las investigaciones junto con la Fiscalía General de la República para ver hasta dónde llega esta falla o esta no información si fue negligencia, sí fue una omisión como tal, y pues tiene que hacerse una investigación muy profunda” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum resaltó que su gobierno no tiene nada que esconder, por lo que ella misma instó a las autoridades informar sobre los avances de su investigación.

Destacó que “malo” hubiera sido que su gobierno hubiera escondido la información y no saliera a hablar con la población.

Pemex reconoció que el derrame reportado desde inicios de febrero y que afectó las costas del Golfo de México fue causado por una fuga detectada en uno de los ductos del complejo Cantarell.

Sheinbaum adelanta: Se formalizará creación del observatorio científico para vigilar el Golfo de México

Tras el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, Claudia Sheinbaum resaltó la creación de un grupo interinstitucional que esté supervisando permanentemente el Golfo de México.

Esto con el objetivo de alertar a tiempo sobre posibles derrames de petróleo y tomar todas las medidas necesarias.

Este observatorio científico utilizará tecnología satelital para monitorear la zona permanentemente y detectar a tiempo posibles manchas de hidrocarburo.

“No, que se informe, que se diga todo, que se hagan las investigaciones y que además que se haga un observatorio del Golfo de México como ya lo tenemos del Pacifico para otros temas que tienen que ver con el clima para poder estar informarlo” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum adelantó que en los próximos días se formalizará la creación de este grupo interinstitucional que vigile el Golfo de México por medio de un decreto que se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF).