A más de dos meses de evidenciarse el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, el daño continúa expandiéndose aún cuando Pemex dice tener todo bajo control.

Mediante un comunicado enviado este 27 de abril por la Red Corredor Arrecifal se informa del daño a 81 playas pertenecientes a los estados de Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

Se han detectado manchas grandes de hidrocarburo en al menos 16 sitios y manchas medianas, similares a “hojuelas”, en cerca de 17 sitios.

Entre las playas afectadas se encuentran:

Playa Centla, ubicada en Tabasco

Playa Bagdad, situada cerca de la frontera con Estados Unidos en el estado de Tamaulipas.

En el boletín se advierte que el daño es evidente “a simple vista” y no se concentra únicamente en el agua también en la arena.

Esto tiene una explicación. Es posible que restos de hidrocarburo se hayan asentado bajo el mar e incluso la arena por lo que resurge cada vez que la marea sube e incluso por los fuertes vientos.

Derrame de hidrocarburo crudo en el Golfo de México (VICTORIA RAZO/CUARTOSCURO.COM / Victoria Razo)

Autoridades minimizan el problema

La Red Corredor Arrecifal asegura que elementos de la Marina y otras dependencias realizaron trabajos de limpieza en playas turísticas por lo que hay muchas zonas sin atenderse.

“La distribución de los esfuerzos de limpieza e inspección, una desigualdad entre regiones, es reflejo de las injusticias y violencias estructurales hacia comunidades rurales e indígenas”, destaca.

Por ello exigen tomar acción ante afectaciones físicas y de otra índole debido a que comunidades han dejado de pescar aún cuando de ésta actividad viven.

Más de 25 mil pescadores resultaron afectados por derrame de hidrocarburos (cortesía)

Derrame de hidrocarburo sigue afectando a la fauna

El derrame de hidrocarburo no solo está afectando a las comunidades pesqueras; manglares, arrecifes y la fauna peligran.

En fauna, los daños son:

22 tortugas marinas

4 delfines

2 pelícanos

Un manatí

Por lo que se le hace un llamado para que las autoridades correspondientes amplíen la limpieza de este derrame, así como reparen el daño ambiental y civil ya que no debe limitarse a ecosistemas, también debe compensarse a las comunidades afectadas.

Con información de La Jornada y Latinus