La organización ambientalista Greenpeace México denunció a Petróleos Mexicanos (Pemex) ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) por el derrame de hidrocarburos registrado en el Golfo de México en febrero de 2026.

A través de un comunicado, Greenpeace informó que también presentó una denuncia administrativa contra el exdirector general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, por posibles actos y omisiones relacionados con el manejo de la emergencia ambiental y un presunto ocultamiento de información.

Según la organización, el derrame afectó más de mil 100 kilómetros de costas, desde Tabasco hasta Tamaulipas, con posibles impactos ambientales, sociales y de salud para comunidades costeras del litoral del Golfo de México.

¿Cuándo denunció Greenpeace México a Pemex por el derrame en el Golfo?

Greenpeace México detalló que la primera denuncia fue presentada el pasado 4 de mayo ante la ASEA. Posteriormente, el 27 de mayo de 2026, interpuso otra denuncia por responsabilidad administrativa ante la Unidad de Responsabilidades de Pemex.

La organización ambientalista señaló que busca que las autoridades investiguen posibles irregularidades en el manejo del derrame, así como presuntos actos de ocultamiento de información relacionados con la emergencia ambiental.

Además, pidió garantizar la recuperación integral de los ecosistemas marinos y costeros afectados, asegurar la disposición adecuada de residuos contaminantes y establecer mecanismos eficaces de alerta y protección para las comunidades expuestas.

Greenpeace México acusa presunto ocultamiento del derrame en el Golfo de México

En el mismo comunicado, Greenpeace México solicitó que las autoridades identifiquen y sancionen a las personas responsables de la contaminación en el Golfo de México, al considerar que existió un presunto ocultamiento del derrame.

La organización retomó la conferencia de prensa ofrecida por Pemex el pasado 16 de abril de 2026, en la que —aseguró— la empresa reconoció que servidores públicos ocultaron información sobre el derrame mientras comunidades costeras enfrentaban afectaciones por la llegada de hidrocarburos a las playas.

Entre los hechos señalados por Greenpeace y reconocidos por Pemex destacan:

Pérdida de integridad mecánica

Reparaciones no reportadas en un oleoducto

Ocultamiento de información sobre agua oleosa recuperada

Demora de ocho días para cerrar completamente la válvula principal tras detectarse el derrame a principios de febrero

Greenpeace pide investigar a Víctor Rodríguez Padilla

La denuncia administrativa presentada por Greenpeace México solicita investigar posibles responsabilidades del entonces director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, así como de otros servidores públicos que pudieron participar en actos u omisiones relacionados con la atención de la emergencia ambiental y el flujo de información hacia los altos mandos de la petrolera.

Asimismo, la organización pidió a distintas dependencias federales entregar toda la información relacionada con el derrame ocurrido entre febrero y abril de 2026, entre ellas:

Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)

Finalmente, Greenpeace México solicitó que se determinen las responsabilidades administrativas correspondientes y se apliquen las sanciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas en caso de acreditarse las conductas denunciadas.

También exigió medidas para garantizar la no repetición de estos hechos, la reparación integral del daño ambiental y transparencia en la atención de la emergencia.