La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que un grupo interdisciplinario de especialistas atiende “paso a paso” el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, originado por una fuga en la plataforma Abkatún Cantarell.

“Yo les puedo decir que sobre este caso que ayer claramente, la Comisión Interinstitucional explicó paso a paso en qué consiste esta problemática, y que ellos hablaron cada uno hablaron en su especialización y en responsabilidad, y que explicaron ampliamente” Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación

El incidente, revelado por Pemex, ha afectado costas de Campeche, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, dañando fauna marina y comunidades pesqueras.

Tres funcionarios fueron separados de su cargo y la ASEA presentó una denuncia penal ante la FGR, mientras continúan las investigaciones para determinar el volumen de hidrocarburos derramado.

Especialistas atienden “paso a paso” derrame en el Golfo de México: Rosa Icela Rodríguez

Rosa Icela Rodríguez enfatizó durante la mañanera del 17 de abril de 2026 que el grupo de especialistas expuso “paso a paso” la problemática del derrame en el Golfo de México, provocado por una fuga de hidrocarburos ocurrido en la plataforma Abkatún Cantarell.

Esta información fue revelada el pasado 16 de abril por el director de Pemex, Víctor Rodriguez Padilla, en donde también se sabe que este derrame en el Golfo de México afectó cientos de kilómetros de costas de estados como:

Campeche Veracruz Tabasco Tamaulipas

Este derrame, como han señalado especialistas ambientales y diversas organizaciones, ha provocado daños a la fauna marina, pesca y comunidades costeras de la zona.

Como consecuencia:

Se separaron del cargo a tres funcionarios de Pemex La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) Continúan las investigaciones para determinar el volumen del crudo derramado

Rosa Icela Rodríguez, quien encabezó la comunicación oficial en la conferencia ante la ausencia de Claudia Sheinbaum, no proporcionó más información sobre el derrame del Golfo de México.