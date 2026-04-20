La Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un reporte oficial en donde descartó que la muerte de peces en los estados de Veracruz y Tamaulipas este relacionado al derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

Esto luego de que locales y pescadores alertaran a las autoridades por un gran número de peces muertos registrados en los últimos días en los límites del sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz.

Muerte de peces en Veracruz y Tamaulipas fue por mezcla de agua dulce y salada, no por hidrocarburos: Conagua

Mediante un informe, la Conagua aseguró que no existe relación entre el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México y la muerte de un gran número de peces en los límites entre Veracruz y Tamaulipas.

Manifestó que personal especializado acudió de manera inmediata a la zona señalada para evaluar las condiciones del hábitat y recolectar diversas muestras.

Según la dependencia, tras realizar inspecciones técnicas de urgencia en la zona afectada, se determinó que no existen niveles de toxicidad por combustibles, por lo que no hay señales de un posible desastre petroquímico en la región.

La investigación detallada reveló que el incidente se originó en el estero El Camalote, un sistema lagunar de agua dulce que colinda directamente con la salinidad de la laguna de La Costa.

La detección de una compuerta abierta en el sistema permitió una infiltración masiva de agua de mar, lo que alteró drásticamente las condiciones químicas necesarias para la supervivencia de la fauna acuática.

Conagua descarta muerte de peces en Veracruz y Tamaulipas por derrame de hidrocarburos (Especial)

Ante este hallazgo, la Conagua procedió de inmediato a restablecer el funcionamiento correcto de la infraestructura para normalizar el flujo hídrico.

La dependencia compartió que se mantienen activas las labores de limpieza intensiva para remover los restos biológicos y restaurar el ecosistema a sus condiciones naturales originales.

Además, se realizan indagaciones administrativas para deslindar responsabilidades sobre la apertura del mecanismo regulador.