Ante una fuga en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Progreso, Yucatán, la empresa informó que realizó la reparación definitiva y descartó daños a las playas.

“Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que personal especializado reparó y selló de forma definitiva un ducto marino fuera de operación que presentó una fuga de producto remanente a la altura de los pilares 35 sur y 35 norte del viaducto antiguo en Progreso, Yucatán” Pemex

“La fuga fue contenida en su totalidad” aseguró Pemex y aunque se reconoce una “fuga de producto remanente”, este no se generó daños en las playas de Puerto Progreso, dijo el comunicado de este martes 21 de marzo.

El sello definitivo del ducto fue a la alturas de los pilares 35 sur y 35 norte del viaducto antiguo en Progreso, Yucatán, aunque redes sociales internautas reportan que las manchas se fueron en el muelle de arcos prácticamente en la zona de costa.

Pemex confirma fuga de hidrocarburo en Progreso, Yucatán

Pemex dijo que los trabajos de reparación iniciaron el viernes 17 de abril cuando se detectaron iridiscencias y burbujas, por lo que comprobaron la fuga.

La empresa dijo que en esos momentos se activaron de manera inmediata los protocolos de atención y contención del producto.

Pemex dijo que refrenda su compromiso con la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades.

Nuevo derrame en ducto de Pemex

Este derrame se confirmó luego del escándalo provocado por el derrame en las playas del Golfo de México.

Aunque inicialmente Pemex lo negó por semanas y se señaló a un barco petrolero, la aceptación de la fuga en un ducto terminó con la suspensión de tres altos funcionarios mientras se hacen las investigaciones

Pemex aceptó que inicialmente hubo “contradicciones” por lo que la investigaciones siguen a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

Ambientalistas señalan que el derrame en el Golfo de México inició en el mes de febrero, mientras las autoridades habían afirmado que ello ocurrió a partir de marzo.