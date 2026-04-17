Peces muertos fueron reportados en el río Cazones, activando el despliegue de pesonal de Protección Civil estatal y municipal para un recorrido de inspección en 4 kilómetros del cuerpo de agua.

La situación encendió las alarmas entre pescadores por el riesgo sanitario ante la presencia de presunto hidricarburo en botellas plásticas con residuos.

Sin embargo, Pemex negó la presencia de combustible en la zona afectada.

Por su parte, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) también tomó cartas en el asunto.

A través de muestras recabadas investigarán el origen del contaminante para deslindar responsabilidades por daño ecológico.

A su vez, establecerán medidas preventivas, advirtiendo a la población que evite el consumo de peces provenientes del río Cazones.

Peces muertos en río Cazones (Capturas de video)

Regreso de hidrocarburo en playas tras limpieza por derrame en el Golfo de México

No se ha determinado si el contaminante hallado en el río Cazones pertenece al derrame del Golfo de México.

La primera línea de investigación apunta a un escurrimiento desde Poza Rica y Coatzintla, siendo fuertes lluvias las que llevaron el petróleo hasta el río.

Playas de Tabasco con residuos de petróleo; pescadores denuncian falta de apoyo (Michelle Rojas)

Esta no es la primera zona en reportar hidrocarburo. Pescadores de la localidad de Paylebot, Tabasco, tuvieron que retomar trabajos de limpieza en playas de la región.

Pese a los trabajos de contención que se llevaron a cabo en las costas de Tabasco y Veracruz, se ha reportado que las acciones han sido insuficientes.

En este sentido pobladores y pescadores aseguran que las condiciones sanitarias no pueden ser garantizadas, por lo que hacen un segundo llamado a las autoridades.