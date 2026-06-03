En Manzanillo, Colima, reportan una mancha de derrame de hidrocarburo que abarcaría 47 hectáreas, entre muelle turístico y malecones, como el del Espíritu Santo.

Los pescadores dieron aviso desde redes sociales del derrame de hidrocarburos desde la noche del martes 2 de junio, aunque se señala, comenzó desde la madrugada.

Derivado del reporte, la Secretaría de Marina ya se encuentra en el área y activó el Plan Local de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y cercó la zona.

De acuerdo con el colectivo Salvemos Cuyutlán y la empresa Pesca Manzanillo, el hidrocarburo que daña la bahía ha sido identificado preliminarmente como diésel.

Derrame de hidrocarburo afecta 47 hectáreas en Manzanillo, Colima

Mediante un comunicado, Salvemos Cuyutlán y pescadores de Manzanillo denuncian una mancha de derrame de hidrocarburo de 47 hectáreas aproximadamente, que abarca:

Malecón del Espíritu Santo

Malecón de San Pedrito

La Perlita

La Terminal para Cruceros

Puerto Interior de Manzanillo

Señalan que la mancha de derrame -que presumen sería diésel por la forma en que brilla en la superficie- fue reportada poco después de su hallazgo, el 2 de junio.

Sin embargo y pese a la presencia de Semar, el origen del derrame en Manzanillo sigue siendo desconocido, además de que la mancha persiste, generando un olor fuerte.

Aunado a las fotografías, en redes sociales se compartió un video de los pescadores con el brillo de la mancha, alrededor de las 00:14 horas del 2 de junio.

Derrame de hidrocarburos en Manzanillo abarcaría 47 hectáreas (Captura de pantalla)

Para este miércoles 3 de junio, la Semar ya colocó vallas marítimas para evitar que la mancha de derrame de hidrocarburo siga extendiéndose, y realizaron trabajos de limpieza.

Hasta el momento, la Semar, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) o la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente no se han pronunciado.

Colectivo exigen investigación inmediata por derrame de hidrocarburos en Manzanillo

Además de la denuncia por el derrame de hidrocarburos en Manzanillo, el colectivo Salvemos Cuyutlán exigió una investigación inmediata y exhaustiva para dar con los responsables.

Esto para evitar que los derrames se conviertan en algo recurrente tras la nueva propuesta de Manifestación de Impacto Ambiental para expandir la infraestructura industrial.

Salvemos Cuyutlán apunta que la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) plantea aumentar el tránsito marítimo y establecer empresas de combustibles en Manzanillo.