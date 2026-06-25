La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el país enviará apoyo humanitario a Venezuela tras los dos fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio de 2026.

Durante su conferencia matutina del jueves 25 de junio, la mandataria detalló que el Gobierno de México activó el envío de un equipo especializado de rescate y personal de salud.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. El día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad para llegar a Venezuela” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

México enviará rescatistas y personal médico a Venezuela

Sheinbaum explicó que el apoyo inicial estará conformado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes viajarán para colaborar en labores de rescate y atención médica en las zonas afectadas por estos sismos en Venezuela.

De acuerdo con lo informado, los sismos han dejado al menos 164 personas fallecidas y más de 970 heridas, lo que ha activado la llegada de ayuda internacional.

La presidenta subrayó que, una vez en territorio venezolano, el equipo mexicano evaluará la situación para determinar si se requiere reforzar la asistencia con más personal especializado.

“Una vez instalados ahí, habiendo hablado con las autoridades, determinaremos mañana mismo personal adicional que se requiera para poder ayudar siempre a los pueblos que lo necesitan” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Venezuela coordina llegada de ayuda internacional tras los sismos

Por su parte, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que su gobierno ya coordina la llegada de equipos de rescate internacionales.

Detalló también que ha sostenido comunicación con representantes de la ONU y que rescatistas especializados de distintos países ya están en camino.

“En las próximas horas estaremos recibiendo rescatistas de países que ya se han comunicado con nuestro gobierno” Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela

Asimismo, indicó que equipos de emergencia se están movilizando dentro del país para concentrar esfuerzos en zonas de mayor afectación como La Guaira y la Gran Caracas.

En tanto una serie de países que han ofrecido ayuda internacional a Venezuela tras estos dos fuertes sismos.

Entre las naciones que han manifestado apoyo y coordinación de asistencia se encuentran:

México

Estados Unidos

España

Alemania

Italia

Suiza

China

India

Unión Europea

También se prevé la participación de otros países de América Latina que han expresado su solidaridad con la población venezolana ante la tragedia.