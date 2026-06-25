Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, agradeció a Claudia Sheinbaum por el apoyo que ofreció México tras los sismos del 24 de junio.

Delcy Rodríguez expresó su gratitud a la solidaridad y cooperación que se ha ofrecido al pueblo de Venezuela luego de los sismos de magnitud 7.2 y 7.5.

Delcy Rodríguez agradece solidaridad de Sheinbaum a Venezuela tras sismos

Delcy Rodríguez expresó su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por el gesto de solidaridad y cooperación del gobierno de México ante la crisis humanitaria en Venezuela.

La presidenta venezolana también agradeció el ofrecimiento de apoyo al pueblo de Venezuela y por ello recibe el mensaje de gratitud y valora “la expresión de solidaridad y cooperación hacia el pueblo de Venezuela en este momento”.

“Expreso mi agradecimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos por el mensaje de solidaridad y el ofrecimiento de apoyo al pueblo venezolano” Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez agradece apoyo a Sheinbaum (Delcy Rodríguez/ X)

Asimismo, resaltó que la ayuda que se ha ofrecido desde México y otros países será canalizada a través de la Cancillería y del Estado Mayor para la Atención de la Emergencia.

Claudia Sheinbaum compartió que instruyó la preparación de la ayuda necesaria para el pueblo venezolano además del apoyo con personal especializado en rescate y sanidad que solicitó el gobierno para atender la emergencia por los sismos.

Cabe señalar que, además de México, otros países han expresado su solidaridad y ofrecido apoyo a Venezuela tras los sismos del 24 de junio. Se trata de:

Estados Unidos

Panamá

Qatar

Cuba

Nicaragua

Turquía

Jordania

Barbados

Curazao

Colombia

Reino Unido

Brasil

Delcy Rodríguez reporta más de 160 muertos y casi mil heridos

La presidenta Delcy Rodríguez reportó que, al corte de la noche del 24 de junio, se contabilizaron 164 muertos y 971 heridos por los sismos en Venezuela.

Asimismo, resaltó que se presentaron al menos 30 réplicas de los sismos consecutivos que se presentaron alrededor de las 18:00 horas, tiempo local.

De acuerdo con la presidenta, La Guaira, estado costero vecino de Caracas, fue la entidad más afectada por los dos sismos, por lo que fue declarada como zona de desastre natural ante la cantidad de edificios que colapsaron.