El expresidente Vicente Fox reconoció en entrevista con El País algunos errores de su gobierno (2000-2006) que, a su juicio, contribuyeron al triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018.

“Lo que hicimos mal fue olvidarnos en la realidad de los pobres, de los que menos tienen, de los que no tienen oportunidad. No hicimos suficiente, ni los empresarios, ni los gobiernos, para que la gente que fuera ciudadana estuviera con su gobierno. O sea, buena parte de la culpa la llevamos nosotros” Vicente Fox, expresidente de México

Vicente Fox, de 84 años de edad admitió que ni los gobiernos ni el sector empresarial hicieron lo suficiente para atender a los sectores más pobres de México y señaló que él mismo desaprovechó la oportunidad de impulsar un aumento al salario mínimo.

También cuestionó su política educativa y aceptó que mejorar la formación pudo haber generado mayores oportunidades para la población.

Vicente Fox admite parte de la responsabilidad en el triunfo de AMLO

Durante la entrevista, Vicente Fox sostuvo que una parte de la responsabilidad por el triunfo de AMLO en las elecciones de 2018 corresponde a los gobiernos y empresarios que, desde su perspectiva, no lograron generar mejores oportunidades para la población.

El expresidente, quien gobernó México de 2000 a 2006, reconoció que durante su administración tampoco se hizo lo suficiente para mejorar las condiciones de los sectores con menores ingresos.

Fox señaló que tanto él como otros integrantes del sector empresarial y los gobiernos de México tienen parte de la responsabilidad por no haber conseguido que una mayor parte de la ciudadanía se identificara con sus gobiernos.

Sin embargo, el exmandatario no detalló cuáles políticas específicas de su administración considera que pudieron haber cambiado ese escenario.

Vicente Fox reconoce que subir el salario mínimo fue una “buena medida” de AMLO

Vicente Fox también reconoció que el aumento al salario mínimo fue una de las decisiones que considera acertadas durante el gobierno de AMLO.

Con la expresión “me muerdo la lengua”, el expresidente admitió que él también tuvo la oportunidad de impulsar un incremento al salario mínimo durante su administración, pero decidió no hacerlo ante la oposición que encontró entre empresarios.

Fox recordó que se reunía cada mes con representantes del sector empresarial para discutir distintos temas y que, cuando planteaba la posibilidad de aumentar el salario mínimo a un ritmo más acelerado, la respuesta era negativa.

“Me muerdo la lengua, porque es a favor del pinche Lopitos (López Obrador), que destruyó el país, pero tuvo una buena medida; alguien lo iluminó un día y le dijo: ‘Sube el salario mínimo’” Vicente Fox, expresidente de México

El exmandatario agregó que en su momento consideró aumentar el salario mínimo, pero terminó aceptando los argumentos de los empresarios, quienes advertían sobre posibles efectos negativos para la economía.

“Yo tuve esa oportunidad, discutí ese tema con los empresarios, me reunía con ellos cada mes y, cuando mencionaba el tema del salario, de subirlo más aprisa, la respuesta era rotundamente en contra y yo me tragué el anzuelo. Esa es una de las cosas que yo pude haber hecho mejor” Vicente Fox, expresidente de México

Fox también cuestiona su política educativa

Vicente Fox añadió que otra de las decisiones que considera que pudo haber tomado de manera diferente durante su sexenio fue impulsar una transformación más acelerada del sistema educativo mexicano.

El expresidente consideró que mejorar la educación era una vía para generar mayores oportunidades económicas y profesionales para la población. Cabe recordar que Fox sólo tuvo un secretario de educación pública en todo su sexenio: Reyes Tamez Guerra.

“Lo otro: revolucionar a toda velocidad el sistema educativo. Porque es la manera de darle a la gente, no dinero, sino preparación, competitividad, hambre por emprender actividades económicas, artísticas, de lo que sea” Vicente Fox, expresidente de México

Fox también hizo referencia a los programas sociales y anticipó que sus declaraciones podrían generar críticas por parte de Morena.