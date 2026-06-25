Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, confirmó que habló con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez y anunció el envió de equipos de búsqueda y rescate tras los sismos registrados el miércoles 24 de junio.

“Tuve la oportunidad de hablar temprano esta mañana con Delcy Rodríguez, la presidenta en funciones… ya estamos desplegando equipos de búsqueda y rescate del condado de Fairfax, Virginia y Los Angeles. Habrá algunos otros que añadiremos. Esa es la necesidad más inmediata en este momento, los esfuerzos de búsqueda y rescate…” Marco Rubio. Secretario de Estado de Estados Unidos

Durante su gira por el de trabajo por el Golfo Pérsico del 23 al 25 de junio, Marco Rubio dijo a medios de comunicación que las necesidades más urgentes se proyectan en un periodo de 48 a 72 horas para salvar las vida de las personas.

Los equipos de emergencia que enviará Estados Unidos a Venezuela partirán de:

Los Ángeles, California

Fairfax, Virginia

Otros puntos

Marco Rubio confirma complicaciones para enviar ayuda a Venezuela

Marco Rubio dijo que dependerán del apoyo del Departamento de Guerra para en envío de recursos debido a los daños en el Aeropuerto de Maiquetía.

Por el momento, están apoyando con imágenes aéreas de la zona costera y confirmó que otros países se han comprometido a enviar ayuda como:

Qatar

El Salvador

Chile

Los dos terremotos de 7.5 y 7.2 grados, son un momento difícil y el presidente Donald Trump, ordenó ayuda con recursos médicos, dijo Marco Rubio en un mensajes de redes sociales previo a hablar con medios de comunicación.

Marco Rubio anuncio el envío de ayuda medica y de rescate a Venezuela por orden de Trump

En su mensaje de redes sociales, Marco Rubio envió condolencias al pueblo venezolano y dijo que su corazón está con las familias de los fallecidos, con los heridos y quienes trabajan en los rescates.

De la misma manera, dijo que la orden del presidente Donald Trump incluye despliegue de equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria.

Donald Trump a Venezuela: Estaremos ahí para nuestros nuevos amigos

La noche anterior en su red social Truth, Donald Trump dijo que Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar y ha dado la orden a las agencias de su gobierno para actuar con rapidez: “estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos”.

Previo al mensaje de Marco Rubio, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, dijo que Estados Unidos está con Venezuela tras los devastadores terremotos.

Desde esos momentos dijo que hay contacto con las autoridades para movilizar asistencia.